Kawneer, concepteur gammiste spécialiste de l’aluminium, dresse le bilan de l’année 2020. Malgré un contexte sanitaire particulier, la société annonce avoir maintenu son activité et indique détenir toujours 15% de parts de marché en France. Afin de pérenniser cette dynamique, le groupe souhaite investir dans du matériel et de nouveaux recrutements en 2021 et ce, afin d’optimiser sa production et son organisation. En parallèle, ce dernier a pour ambition de doubler les effectifs de son réseau de partenaires, Initial. Explications.

Créé en 1906, Kawneer est spécialisé dans les profilés sur-mesure en aluminium : façades, menuiseries et extension d’habitat. Filiale du groupe Américain Arconic, le groupe propose aux professionnels de la menuiserie et aux maîtres d’œuvre une offre complète et performante de systèmes architecturaux en aluminium.

Raphael Dericbourg rejoint le groupe en janvier 2020 en tant que Directeur Général de Kawneer Southwest Europe avant de prendre également la direction de Kawneer North Est Europe, en octobre de la même année.

Raphael Dericbourg - ©Julien Couégnat

Après une première année vécue dans le groupe, plongé en pleine pandémie mondiale, Raphael Dericbourg déclare : « Après un bref arrêt de deux semaines de notre activité, nous avons dû très vite prendre du recul et redéfinir les axes stratégiques de l’entreprise. Aujourd’hui, nous avons pour ambition de devenir le gammiste incontournable dans le secteur de la menuiserie générale et industrielle ainsi qu’un acteur incontournable auprès des architectes des Grands Projets en France et en Europe. »

1 millions d'€ pour industrialiser le site de Montpellier

Pour atteindre ses objectifs de croissance, estimés à + 5% de parts de marché en France et en Europe, le spécialiste de produits en aluminium a décidé, d’ici juin 2021, d’investir près d’un million d’euros pour créer une ligne de sertissage. Un procédé qui consiste à assembler technique et mécanique de deux profilés pièces sans l'utilisation de soudure, collage ou taraudage : les 2 tôles sont pliées ou roulées afin qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre. « L’internalisation de cette nouvelle ligne industrielle sur le site de Montpellier permettra à Kawneer France de diviser par deux ses délais de livraison et d’offrir au marché une meilleure qualité de services », indique le groupe dans un communiqué.

La société ambitionne également de fabriquer la porte K190 RPT. Fleuron du savoir-faire Kawneer, cette dernière est entièrement conçue et brevetée par les équipes industrielles du spécialiste et sa fabrication sur-mesure permet de répondre aux demandes esthétiques et thermiques. « Grâce à l’épaisseur de ses profilés en aluminium jusqu’à 3.1mm, la porte K190 RPT offre une solidité à toute épreuve », souligne Kawneer.

Afin de structurer la nouvelle activité de sertissage et de fabrication de la porte K190 sur le site de Montpellier, la direction des Ressources Humaines annonce la venue d’un nouveau directeur de production et la création d’une dizaine de postes d’ici à 2022. Fin 2020, Kawneer s’équipe d’un nouveau service Marketing Business Development créé pour soutenir l’accélération des activités de l’entreprise et affiner sa relation client.

A noter également qu'en 2021, Kawneer ambitionne de s’attaquer à 3 grands projets : la création d’un bâtiment de logement à Versailles (78), la rénovation de la CPAM à Avignon (84) et le projet « Lycée Tristan Corbière » à Morlaix (29).

Développer le « réseau Initial »

En 2020, les 8 membres du réseau Initial ont produit près de 2500 menuiseries par mois. La construction du Palais des Congrès et du Casino du Cap d'Agde entre autres. Constituée d’un mur-rideau Kawneer, ce dernier intègre des éco-matériaux et des équipements techniques qui participent à la performance thermique des bâtiments, s’inscrivant donc dans une démarche environnementale.

« Notre idée avec ce réseau, est de proposer à des sociétés indépendantes bien implantées au niveau local de s’appuyer sur la marque pour se développer et ainsi toucher un public plus large », explique Raphael Dericbourg. En effet, le réseau regroupe des fabricants indépendants experts de la menuiserie aluminium proposent des produits spécifiques sur-mesure : esthétique, performances thermiques et acoustiques, qualité et conformité multi-certifiées, sécurité. « Ils partagent entre eux un ADN commun, moteur essentiel du réseau. »

Afin d’affirmer sa présence sur l’ensemble du territoire français, le réseau Initial désire poursuivre son développement dans les régions du Nord et de l’Ouest, d’ici la fin de l’année.

Marie Gérald