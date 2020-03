KAWNEER FRANCE

KAWNEER, spécialiste de la conception de systèmes architecturaux en aluminium développe une gamme de façades, de fenêtres, de bais coulissantes, de portes d’entrée, de garde-corps et de vérandas en aluminium. Toutes les menuiseries en aluminium sont conformes aux normes et réglementations en vigueur : RT2012, BBC, PMR. Elles répondent à tous les projets de constructions neuves et de rénovations pour le tertiaire, le commerce et l’habitat individuel ou collectif. KAWNEER a développé le « PAKTE SERVICES » afin d’accompagner les prescripteurs et les professionnels dans la réalisation de leurs projets et chantiers.