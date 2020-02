La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) et l’IRIS-ST, son pôle d’innovation « santé-sécurité », ont signé un partenariat avec Batiroc Protect Group, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des systèmes de sécurité, et BTP Innovation, association qui développe des outils et du matériel pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers.