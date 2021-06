Dans un contexte où les entreprises du bâtiment se retrouvent confrontées à des problèmes d'approvisionnement en matériaux et à des hausses de prix, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Capeb se sont réjouies d'avoir signé ce lundi 14 juin une charte avec le secteur du logement social, pour trouver des accords et ainsi faciliter la construction de 250 000 logements sociaux d'ici 2022, objectif fixé par le gouvernement en mars dernier.

Alors que les difficultés d'approvisionnement et la hausse des prix des matériaux se poursuivent, impactant toujours les entreprises du BTP et retardant les chantiers, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Capeb annoncent avoir signé une charte avec Action Logement et CDC Habitat concernant le secteur du logement social.

Cette charte précise notamment les préconisations et bonnes pratiques contractuelles entre les différentes parties pour « accélérer la relance dans une dynamique d’achat responsable au service de l’économie locale ».

« Dans un contexte tendu sur le marché des matériaux, le fait que la plupart des marchés de logements sociaux restent signés à prix fermes, non actualisables ni révisables, et qu’ils prévoient des pénalités de retard fait craindre un « effet de ciseau ». Cette situation, concernant toute la filière bâtiment, met en péril l’objectif des 250 000 logements sociaux agréés en deux ans », explique la FFB dans un communiqué.

Parvenir à construire 250 000 logement sociaux d'ici 2 ans

Le secteur du logement social s'est en effet engagé le 19 mars dernier à produire 250 000 nouveaux logements sociaux d'ici 2022, à la demande de la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon.

Pour rappel, moins de 90 000 logements sociaux ont été construits en 2020, soit -17 % comparé à 2019, aggravant la pénurie de logements dans un contexte de crise économique.



« Tout au long de la crise, les entreprises du bâtiment ont été mobilisées, dans le respect des règles sanitaires, pour répondre au besoin de logements et soutenir l’activité. Pour CDC Habitat, construire avec elles une relation partenariale, les accompagner en toute circonstance, est un impératif, que nous avons d’ailleurs matérialisé dès le premier confinement. C’est aussi la meilleure façon d’engager ensemble la relance», a réagi Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, à propos de la signature de cette charte.

« A un moment où l’activité reste encore fragile et menacée par les difficultés d’approvisionnement, il est important que les acteurs de logement et du bâtiment agissent de concert, dans l’intérêt du secteur, et notamment des petites entreprises », a de son côté précisé Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.

Claire Lemonnier