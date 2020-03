La Fédération DLR, Evolis et Seimat s'associent pour lancer la première édition de la « Girls’ Week 3MTPM ». L'objectif de cet évènement ? Prouver, grâce à des vidéos et témoignages de professionnelles, que la filière des matériels de construction, de maintenance et de manutention, n'est pas réservée aux hommes mais tout à fait ouverte aux femmes.

Cette semaine, la filière des matériels de construction, de maintenance et de manutention, lance la « Girls’ Week 3MTPM 2020 », en partenariat avec la Fédération DLR, Evolis et Seimat. Cet évènement a pour objectif de montrer aux jeunes femmes, qu'elles soient collégiennes, lycéennes ou étudiantes, que ces métiers souvent perçus comme « masculins » sont en réalité tout à fait accessibles aux femmes et peuvent être propices à leur épanouissement personnel et professionnel.

« Nos métiers sont des métiers en tension, à forts besoins de recrutement. Ils offrent des perspectives d’emplois durables et non délocalisables. Il est désormais primordial pour l’avenir de la profession que les jeunes femmes puissent y trouver leurs places et s’y investir pleinement. L’ensemble des professionnels de la filière appellent de leurs vœux à la féminisation de leurs métiers et nous sommes pleinement engagés dans la mise en œuvre de moyens pour les promouvoir auprès des jeunes filles », explique Florence Dupont-Pruvost, déléguée générale adjointe de DLR, en charge de la promotion des métiers et formations.

Des témoignages de professionnelles

Du lundi 9 au vendredi 13 mars, des vidéos de communication et une série de portraits de professionnelles et apprenties travaillant dans le domaine des matériels de la construction, de la maintenance et de la manutention, seront donc diffusées pour promouvoir ces métiers auprès des femmes.

Chaque jour de la semaine, le compte Facebook et le site 3MTPM.com présenteront une professionnelle et son parcours. Seront ainsi présentées :

Wendy Ami, Technico-commerciale matériels chez Loxam à Toulouse (31) ;

Ambre Dupont, Apprentie BTS MMCM au sein du groupe Poisson à Gretz (77) et étudiante au centre de formation Isaac de l’étoile à Poitiers (86) ;

Céline Hernandez, Mécanicienne chez Loxam à Toulouse (31) ;

Samantha Piarulli, Responsable d’exploitation monte-grutier chez Matebat à Marcoussis (91) ;

Anaïs Wepierre, Professeure en BAC PRO MMCM au lycée professionnel Institut Nicolas Barré, à Armentières (59).

C.L.

Photo de une : ©Girls'Week 3MTPM