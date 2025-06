Redesigning plastics. For good. Le nouvel horizon pour Benvic

Filiale de Solvay fondée en 1963, Benvic développe, produit et commercialise des solutions thermoplastiques innovantes et hautement personnalisées à base de PVC, de compounds techniques et de biopolymères, utilisées dans de nombreux domaines d'applications finales rigides et flexibles tels que le bâtiment et la construction, le médical, l'aérospatiale, les câbles, les produits de consommation, l'emballage et le transport de fluides.

Avec plus de 60 ans d'expertise, 8 sites de production et 630 salariés à travers le monde, Benvic est un leader mondial du compounding et le plus grand compoundeur européen indépendant de PVC. L’offre de Benvic représente plus de 2500 produits répartis en 6 activités majeures.

Les compounds PVC représentant l’activité historique et principale sont regroupés sous la marque ProVinyl comprenant les grades rigides, souples et recyclés. Benvic offre des solutions de pointe pour de nombreux secteurs industriels, y compris celui de la construction. Les applications sont nombreuses comme les profilés de fenêtres, les tabliers de piscine, les clotures et bardages, les joints, les revêtements de sol, les tubes et raccords, ... Par une ambitieuse politique d’expansion Benvic adresse désormais des matières techniques autres que le PVC, pour les applications électriques et électroniques et produits grand public. L’offre de compounds polypropylènes, sous la gamme Dotcore, les thermoplastiques élastomères avec DotFlex et Linkflex halogen free pour câblage électrique en sont les exemples.

Le défi de la transition environnementale implique de proposer des solutions à plus faible empreinte. Benvic travaille à l’amélioration permanente de l’impact de ses gammes existantes. Le développement de produits intégrant des ingrédients issus du recyclage mécanique est une priorité pour Benvic en assurant des compétences de régénération de matériaux post utilisation.

La responsabilité étendue du producteur est un moteur pour ce développement : Benvic assure le design de compound sur mesure pour des clients souhaitant créer un réemploi de leur matière propre ou bien issues des filières de recyclage post utilisation.

La solution complémentaire au recyclage est l’utilisation de contenu biosourcé limitant l’extraction de ressources non renouvelables. Les solutions passent par la substitution des résines pétro-sourcées comme sur notre gamme ProVinyl, disponible en biosourcé mais également par le biais de nouvelle résine directement issu de la photosynthèse, telle notre gamme Plantura, dédiée aux applications techniques avec un impact de réduction de CO2 le plus important. L’inclusion des charges issues de matière naturellement renouvelée est également possible, en fonction de performances et des disponibilités locales. Notre gamme Linkflex pour application câbles sans halogène se développe pour couvrir un maximum d’application comme le datacom ainsi que les énergies renouvelables. Avec 8 sites de fabrication en Europe et aux USA, Benvic assure le co-développement avec ses clients, de solutions durables, performantes au moyen d’un support technique local et d’une maitrise de ses processus. Benvic contribue à la performance technique, économique et environnementale de vos produits. Telle est la mission pour Benvic : “Redesigning plastics. For good.”