La préconstruction optimise-t-elle le déroulement de la construction ?

En association avec Procore Technologies, fournisseur mondial de logiciels de gestion de projets de construction, FMI Corp a publié les résultats du rapport sur l’état de la préconstruction mondiale. Il indique notamment que des entreprises ayant recours à la préconstruction sont plus susceptibles de déclarer une rentabilité plus élevée.

Procore, s’est associé à FMI, société de conseil et de banque d’investissement au service des entreprises travaillant dans l’environnement bâti, pour interroger plus de 970 acteurs du secteur de la construction dans le monde entier.

Les participants à l’étude ont donc été invités à décrire les pratiques de préconstruction dans leurs organisations, les outils et les technologies qu'ils utilisent. Concernant la méthodologie, 5 facteurs ont été pris en compte pour classifier les entreprises selon leur niveau d’adoption de la préconstruction :

La préconstruction est un processus formalisé au sein de l'organisation ;

La phase de préconstruction débute tôt dans le cycle de vie du projet, avant la conception schématique ;

La préconstruction est menée par un service dédié ou une équipe spécialisée ;

Les pratiques de préconstruction sont respectées par l'ensemble de l’entreprise ;

Les rôles et les responsabilités en matière de préconstruction sont clairement attribués et acceptés par toutes les parties prenantes du projet.

Les entreprises qui remplissent ces 5 critères sont considérées comme ayant un recours à la préconstruction supérieure à la moyenne.

Investir dans la préconstruction pour obtenir une meilleure rentabilité ?

L'enquête révèle qu’une préconstruction efficace peut « faire une grande différence », expliquant que les entreprises qui adoptent une préconstruction supérieure à la moyenne sont 52 % plus susceptibles d’avoir une rentabilité plus élevée que les entreprises qui ont une préconstruction inférieure à la moyenne.

L'étude note également que moins d’une entreprise sur cinq réalise une préconstruction supérieure à la moyenne. La préconstruction supérieure à la moyenne est reflétée par une satisfaction du client beaucoup plus élevée, des bénéfices plus importants et moins de retards.

Par ailleurs, elle souligne que l’utilisation d’une technologie optimisée et adaptée dans la construction est « primordiale ». Toutefois, l’étude précise que, même si 46 % d'entreprises se déclarent très ou extrêmement satisfaites de leurs solutions de préconstruction, il reste plus de la moitié des entreprises qui demeurent insatisfaites de leurs solutions actuelles. « La technologie de la construction doit donc encore s'améliorer pour répondre pleinement à leurs besoins », note-t-elle.

Repenser le processus de préconstruction



« Les résultats de l'enquête sont équivoques. Investir dans la préconstruction peut avoir des conséquences positives sur les bénéfices, la planification et la satisfaction du client », commente quant à lui, Tooey Courtemanche, fondateur et PDG de Procore.

Au regard de ces résultats, le FMI recommande notamment de repenser les processus de préconstruction, ainsi que de débuter le processus de préconstruction le plus tôt possible. La société conseille également aux professionnels du secteur d’investir dans des solutions dédiées à la préconstruction, et de tirer parti de la technologie pour standardiser ce processus.

« De nombreux entrepreneurs parmi les plus performants dans le monde concentrent leurs efforts sur la préconstruction puisque les projets mieux planifiés donnent de meilleurs résultats », explique le PDG de Procore. « On observe que les entreprises sont prêtes à investir dans la préconstruction et le secteur de la construction a un bon rythme d'adoption de la technologie. Cependant, il est encore en recherche de la technologie adéquate pour ses activités », conclut-il.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock