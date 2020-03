Brico Dépôt, entreprise de bricolage et d’amélioration de la maison met son client en pole position dans sa nouvelle campagne publicitaire. Dans son film marque d’une durée de 30 secondes, l’enseigne met en exergue la complicité entre ses dépôts et sa clientèle. Parallèlement, deux autres spots publicitaires d’une durée de 15 et 20 secondes sortiront courant mars. Pas loin de 24 chaînes françaises diffuseront ces courts métrages.

La filiale de Kingfisher, Brico Dépôt, lance sa campagne publicitaire à travers plusieurs courts métrages : un principal, diffusé le 6 mars “vers 21h juste avant les Enfoirés” mettant en avant sa “relation de confiance” avec ses clients, et deux autres, diffusés du 9 au 1er novembre, sur plus de 24 chaînes françaises mettant en avant ses produits phares.





Le client, en tête d’affiche

Afin de mettre en exergue l’étroite relation qu'entretient l’entreprise avec sa clientèle, Brico Dépôt revient “à l’essentiel”, dans son nouveau film publicitaire, mettant en avant le client comme acteur principal. .

Patrick Fedullo, Directeur de la Communication externe et du Marketing Opérationnel a ainsi décrété « Nous sommes très heureux de présenter cette nouvelle campagne, dans laquelle nous avons décidé de mettre, en son cœur, notre héros du quotidien, le client. »

Pour M. Fedullo, cette nouvelle campagne s’inscrit dans la volonté de « renforcer l’esprit de Brico Dépôt dans chacune de nos créations » afin d’être « le partenaire privilégié des chantiers et des grands travaux, avec des produits de qualité et des prix bas. »

Avec le choix d’une prise de vue subjective, l’enseigne de Bricolage permet à chaque personne regardant ce spot de devenir ce client privilégié. Le court métrage dépeint le quotidien du client lorsqu’il se rend au magasin. Serein et confiant, on y voit l’acheteur s aller et venir dans les allées du magasin, saluant à son passage les employés de façon familière et y effectuer ses achats.

Ce choix de tournage a permis au réalisateur, César Pesquera de se démarquer des « autres marques du secteur. » Pour le réalisateur, le film « par son dynamisme et son point de vue original, (...) dégage des images et des ondes très positives » et ajoute fièrement « j’ai eu un grand plaisir à le réaliser avec les équipes de Brico Dépôt et de Reinsdyr ».

En complément de son spot principal, l’enseigne propose deux publicités mettant en avant le carrelage Konkrete et les lames de terrasse Neva, deux des produits les plus populaires vendus par Brico Dépôt.



D.T.

Photo de une : ©Brico Dépôt