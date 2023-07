Malgré les crises, plus d'un Français sur trois prévoit de réaliser des travaux de rénovation

L'enseigne Brico Dépôt publie une étude pour mieux comprendre l'influence de la situation économique sur l'état d'esprit des Français. L'objectif ? Mettre en avant l'importance des activités de loisir et de rénovation dans la vie quotidienne des Français, malgré les défis auxquels ils font face. Les résultats ? Les difficultés financières représentent le principal obstacle à leur réalisation, les poussant à se tourner vers des stratégies alternatives.

Dans un contexte marqué par une inflation persistante, l'état d'esprit des Français a été impacté, avec un sentiment de fatigue (47 %) et d’inquiétude (39 %). Seulement 36 % d’entre eux se disent confiants ou motivés.

En revanche, ils se montrent satisfaits lorsqu'il est question de loisirs et de rénovation : 70 % se disent satisfaits de leurs activités de loisirs, et 62 % de leurs activités de rénovation.

Concernant ces activités, les Français sont partagés entre optimisme et pessimisme quant à leur évolution dans les mois à venir. Environ un tiers d'entre eux pensent que la situation va s'améliorer, tandis qu'un tiers pense qu'elle restera stable, et un autre tiers qu'elle va se dégrader.

L'inflation, un frein aux projets de rénovation ?

Selon les sondages, les projets personnels les plus importants et les plus gratifiants pour les Français sont la réalisation d'un voyage (55 %), une activité de loisir (46 %) et une activité de rénovation (44 %). Plus d'un tiers des Français envisagent de réaliser des travaux de rénovation à court terme, principalement des aménagements mineurs tels que des changements de décoration (46 %).

Cependant, le contexte économique actuel remet en question la place accordée par les Français à ces projets. En effet, 46 % d'entre eux mentionnent que l'inflation a eu un impact négatif sur leur capacité à réaliser des activités de loisirs, et 57 % sur leur capacité à entreprendre des projets de rénovation dans leur logement.

Cette situation a contraint une majorité de Français à reporter ou annuler la réalisation de certaines activités de loisirs ou de rénovation, principalement pour des raisons financières (35 % pour les activités de loisirs, et 41 % pour les activités de rénovation).

Des Français qui privilégient le « faire soi-même »

Face à ces difficultés, un tiers des Français déclarent avoir davantage recours à l'achat de produits d'occasion, aux produits low-cost ou au DIY (Do It Yourself). Ce choix est principalement motivé par des considérations économiques (49 %), permettant ainsi de réaliser des économies, tout en se faisant plaisir par ailleurs, plutôt que par une incapacité à faire autrement (29 %) ou des raisons éthiques (27 %).

Dans ce contexte, « Brico Dépôt s'efforce chaque jour de redonner de l'optimisme aux Français en leur offrant les moyens de concrétiser leurs projets de rénovation », indique l’enseigne, qui propose des produits low-cost ainsi que des contenus pédagogiques facilitant le « faire soi-même ».

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock