L’Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) organise ce jeudi 12 et vendredi 13 mars , ses Rencontres Nationales 2020 au Palais des Congrès d’Arcachon. A cette occasion, partenaires et géomètres-experts de toute la France se réuniront afin de discuter ensemble des problématiques du secteur, parmi lesquelles la digitalisation croissante de la profession et ses difficultés de recrutement.

Alors que de plus en plus, le concept de « smart city » (« ville intelligente ») est au centre des réflexions, le géomètre-expert joue un rôle majeur dans la conception et la digitalisation de la ville. Pour Régis Lambert, Président de l’UNGE, ces outils digitaux sont l’occasion parfaite pour mettre en avant le savoir-faire des géomètres-experts : « Avec l’intégration de ces nouveaux enjeux liés à la smart city, notre profession s’ouvre à de nouveaux profils. La data est désormais au cœur de nos métiers et ce sujet novateur devrait nous permettre de redynamiser l’image du Géomètre-Expert ! », explique-t-il. Des difficultés de recrutement Si Régis Lambert a une vision plutôt optimiste quant à l’avenir des géomètres-experts, Vincent Saint-Aubin, Président du Conseil supérieur de l’Ordre de la profession, déplore quant à lui les difficultés de recrutement.

« Chaque année, toutes formations confondues (bac, BTS, Ingénieurs) 700 diplômés arrivent sur le marché de l’emploi alors que les besoins de la filière sont estimés à plusieurs milliers de personnes. Nous recherchons actuellement sur tout le territoire national plus de 3 000 candidatures », précisait Vincent Saint-Aubin dans une interview accordée au Parisien le 24 février 2020. Ces Rencontres Nationales auront donc comme objectif premier celui de redorer l’image de la profession, en trouvant des solutions quant aux problématiques de recrutement.

