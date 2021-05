Après avoir déployé près de 700 M€ l’an dernier, la Banque des Territoires annonce lancer sa deuxième campagne de souscription de titres participatifs auprès des organismes de logement social (OLS) de tout le territoire. 300 M€ de quasi-fonds propres viennent ainsi s’ajouter au montant initial, l’objectif étant de soutenir le secteur HLM. Les OLS ont jusqu’au 18 juin 2021 pour enregistrer leur demande.

Dans le cadre de la loi Elan, la Banque des Territoires s’est engagée à soutenir le secteur HLM à travers une offre spécifique. L’organisme a en effet décidé d’accompagner les bailleurs sociaux sur la période 2020-2022 pour les aider à renforcer leur quasi-fonds propres. Pour ce faire, une enveloppe d’un milliard d’euros de souscription aux titres participatifs a été débloquée en plusieurs étapes.

L’an dernier, la Banque des Territoires a lancé sa première campagne de souscription des titres participatifs pour un montant de 700 M€. Ces fonds ont permis de produire de nouveaux logements sociaux, d’amplifier la rénovation thermique du parc et d’accompagner les programmes NPNRU des bailleurs concernés « tout en préservant leurs trajectoires d’équilibre financier de long terme », souligne le ministère de la Transition écologique.

L’entité annonce aujourd’hui déployer une nouvelle tranche de 300 M€ au bénéfice de territoires « plus inclusifs et plus durables ». Pour cette deuxième campagne, la priorité sera donnée au financement de la construction neuve, précise un communiqué. Afin de mobiliser cet outil, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) est lancé. Sont éligibles les OPH, les ESH, les Coop HLM et les SEM Immobilières. Ils ont jusqu’au 18 juin 2021 pour enregistrer leur demande sur la plateforme en ligne de la Banque des Territoires.

« Nous avons pris un engagement en faveur du secteur HLM, et nous le tenons. Moins de deux mois après avoir signé avec Emmanuelle Wargon le Protocole pour la relance de production de logements sociaux en 2021 et 2022, nous passons à l’acte (…). Les titres participatifs viennent diversifier la palette des financements possibles. Cet engagement traduit notre confiance en l’avenir », déclare Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.

Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, voit en cet AMI « la concrétisation du protocole en faveur de la construction de 250 000 logements sociaux en deux ans : les bailleurs sociaux y trouveront des moyens supplémentaires pour engager de nouveaux projets de qualité au profit de futurs locataires ».

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock