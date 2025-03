Dans une étude, la société de solutions numériques PlanRadar sonde les différents axes pour relancer la construction résidentielle.

Alors que la construction de logements reprend timidement en France, que dire de sa relance dans le monde ? Une question sur laquelle se penche une enquête de PlanRadar, plateforme numérique dédiée aux chantiers.



Premier chiffre : sur les entreprises de 17 pays interrogés, 75 % des entreprises trouvent urgent « de relancer le marché du logement en diminuant les obstacles à l’extension du parc immobilier ».

Les entreprises du secteur public davantage contraintes

Toujours sur l’ensemble des pays, 92,86 % des entreprises du public se sentent touchées par les obstacles à l’augmentation du parc résidentiel, suivies par les gestionnaires immobiliers (78,95 %).

« D’un autre côté, l’activité des cabinets d'architecture étant dépendante de l’adaptation aux exigences règlementaires, ceux-ci ne sont que 61,06 % à partager ce constat », relève PlanRadar.

À l’échelle française, 78,26 % des professionnels veulent réduire les barrières aux projets de construction de logements. Cela ne suit cependant pas la tendance moyenne (17,39 %). En Croatie et au Royaume-Uni, la tendance est respectivement à 21,57 % et à 26,32 %.

Simplifier le recrutement des étrangers face à la pénurie de main d’oeuvre

Selon le sondages PlanRadar, les axes de relance se joueraient aussi par une révision des politiques d’immigration, pour faire face à la pénurie de talents. Un constat partagé davantage dans le secteur public (plus de 78 %), que chez les gestionnaires d'actifs, de biens et d'installations (57,9 %).

En France, 47,83 % des entreprises de construction soutiennent ce postulat, contre 83,3 % en Australie, 67,5 % en Allemagne, et 58,42 % au Royaume-Uni. À l’inverse, les structures hongroises (17,65 %) et et suisses (20 %) sont moins enclines.

Davantage d’allègements fiscaux et d’investissements technologiques



En revanche, prèsde 80 % des entreprises s’accordent sur l’urgence de les alléger fiscalement. En France, seulement 60 % approuvent cette posture, contre 90 % en Suisse, 88,89 % en Espagne, 89,47 % au Royaume-Uni ainsi que 89,38 % en Allemagne. « Il est aussi pertinent de noter que les subventions pourraient encourager le développement du secteur et améliorer la compétitivité au sein des pays », lit-on dans l’étude.

Autre axe de relance pour la construction résidentielle : 64 % des personnes interrogées croient en la nécessité d'augmenter les investissements technologiques. « (…) la digitalisation améliore l’efficacité et la compétitivité des entreprises du secteur, permettant ainsi de simplifier la relance du marché de la construction de logement », explique PlanRadar.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock