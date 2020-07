Lancé il y a 13 ans de cela, « Maisons de lumière by Technal » devient un réseau de concessionnaires dédié aux menuiseries aluminium de la marque. Anciennement réservée aux adhérents aluminiers agrées Technal, l’enseigne française change de statut dans le but de multiplier au moins par deux son nombre d’établissements à horizon 2025.

Si le début de l'année 2020 a amené son lot d’événements marquants, il semblerait que pour Technal, la nouvelle décennie soit synonyme de renouvellement. « Maisons de lumière by Technal » prend en effet un nouveau tournant et devient un réseau de concessionnaires dédié aux menuiseries de la marque. Ainsi, depuis juin, les points de ventes et showrooms sont désormais accessibles à tous, et ce n'est pas du déconfinement dont il s'agit !

Dédiés à la gamme des produits fabriqués avec la gamme Technal, ces points de vente urbains étaient le plus souvent développés par des clients historiques du gammiste, souvent issus du réseau de fabricant des Aluminiers Technal. Il s’agit maintenant de développer le réseau Maisons de lumière, dont le nombre de points de vente était stable depuis un certain temps, en l’ouvrant à un nouveau type de créateurs d’entreprise.



Ce changement inédit se traduit principalement par l’ambition de la marque de multiplier par deux son nombre d’établissements à horizon 2025 : « Nous souhaitons ouvrir une quarantaine de concessions et passer ainsi de près de 25 à 60 établissements d’ici 5 ans, afin de renforcer notre maillage actuel aux quatre coins de la France », explique Philippe Barreteau, responsable du réseau Maisons de lumière by Technal.

« Nous recrutons tous les types de talents, issus ou non du bâtiment. Notre exigence première : que nos futurs concessionnaires aillent au-delà de la satisfaction client et qu’ils portent “l’enchantement client” cher à Technal », renchérit Charles Gaël Chaloyard, Directeur des réseaux Technal.

Comme ceux déjà existants, ces points de vente sont, selon le fabricant, « pensés tels des espaces cocooning, design et chaleureux, en symbiose avec l’ADN de la marque. Les porteurs de projets, maitres d’œuvre, particuliers et architectes sont plongés dans l’univers TECHNAL et vivent une véritable expérience client immersive. Ils découvrent un large choix de fenêtres innovantes, baies coulissantes et portes repliables XXL, portes, vérandas, pergolas, portails, garde-corps, volets... Chaque visiteur peut les manipuler et se projeter à travers des mises en situation dans différents univers. Au-delà̀ des menuiseries exposées, le showroom met en lumière la multitude de matières, de couleurs et de poignées proposées par la marque ».

Pour un entrepreneur, rejoindre le réseau permet de bénéficier d’un accompagnement dédié pour mener à bien un projet : parcours d’intégration, journée découverte au siège social, ou encore formation intensive… autant d’outils mis à disposition pour permettre aux nouveaux concessionnaires de prendre part à cette nouvelle aventure et d’arriver au bout de leurs objectifs collectifs et individuels.

« L'accompagnement de Technal est primordial pour développer notre commerce. Cet engagement se traduit à travers les différentes formations (commerce, management, pose...) que l’on peut suivre, mais également via les supports de communication mis à notre disposition (site internet dédié, campagne TV, promotions...) », précise Patrice Lagoutte, dirigeant des espaces d’Appoigny (89) et de Nevers (58).

Et Fernando Da Costa, dirigeant des points de vente de Paris Saclay et de Montgeron d’ajouter : « Ingénieur de formation et après plusieurs années passées dans ce secteur, j’avais l’envie d’entreprendre. L’idée de rejoindre des indépendants qui travaillent tous dans le même sens m’a séduit et j’ai sauté le pas. La bienveillance des femmes et des hommes du réseau Maisons de Lumière by Technal, et nos échanges constructifs constituent notre force. Convention nationale, réunions régionales... Nous avons de nombreux rendez-vous tout au long de l’année pour partager nos expériences et nous aider mutuellement à développer notre business ».

C'est un acteur de poids et de qualité qui va ainsi reprendre son développement sur le marché déjà très actifs des points de vente spécialisés en baie-menuiserie.

D.T.

Photo de une : Technal - Hélène Cubino