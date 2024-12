Technal réaffirme ses engagements en faveur de bâtiments plus durables, résilients et mieux adaptés au dérèglement climatique. Pour preuve, l'entreprise a invité l'architecte Jean-Philippe Vassal, lors d'une conférence dédiée à la rénovation, au réemploi et au recyclage.

En France, la plus grande partie des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits aujourd'hui et doivent donc faire l'objet d'importants travaux de rénovation énergétique. Pourtant, ces derniers peinent à se mettre massivement en place, alors qu'ils apparaissent comme étant indispensables pour accélérer la transition écologique et s'adapter aux enjeux climatiques.

Face aux difficultés d'étendre les chantiers de rénovation énergétique, la solution pourrait s'apparenter à une démolition du bâti, pour reconstruire en lieu et place un bâtiment plus performant. Un non-sens pour Technal et l'architecte Jean-Philippe Vassal, qui plaident plutôt pour un renouvellement urbain et une transformation intelligente des existants. Malheureusement, ces derniers progressent trop lentement.

C'est pourquoi le fabricant de menuiserie aluminium et M. Vassal, cofondateur de l'agence Lacaton & Vassal et lauréat du prestigieux Prix Pritzker, ont animé la conférence « 4R : Rénover, Renouveler, Recycler et Repenser », dédiée à la rénovation, au réemploi et au recyclage. Ensemble, ils ont exploré les moyens de concilier réhabilitation, transformation, préservation des espaces et liberté d'usage.

La démolition, un non-sens et du gaspillage à tout point de vue

Jean-Philippe Vassal privilégie notamment une relation intelligente avec le climat. L'architecte mise avant tout sur l'ouverture et la transparence maximale des bâtiments, et sur leur transformation plutôt que leur démolition.

Pour ce qui est de l'ouverture du bâtiment, pour Lacaton & Vassal, tout l'enjeu est de capter 100 % de la lumière naturelle, profiter de son énergie tout en sachant s'en protéger lorsque nécessaire. « Il est important que l'enveloppe du bâtiment soit considérée presque comme un vêtement. Les jours les plus froids de l'hiver, on porte un gros manteau que l'on ne va pas garder en plein été. Alors pourquoi faire un bâtiment, une architecture, qui conviendrait à ces quelques jours en hiver et qui serait totalement inadaptée au reste de l'année ? », questionne Jean-Philippe Vassal.

« Nous devons travailler avec des systèmes qui permettent à l'usager de modifier son logement, selon ses envies et ses besoins », insiste-t-il.

En transformant l'existant, les surfaces habitables augmentent et s'améliorent au même titre que la qualité des usages, tout en maintenant les habitants dans leur logement pendant les travaux, avec un coût largement inférieur à la démolition-reconstruction.

Renouveler la fenêtre

Au cours de la conférence, Technal s’est également penché sur le renouvellement des fenêtres d’un bâti. La durée de vie actuelle d’une fenêtre aluminium est de 50 ans mais ses performances initiales ne sont pas toujours conservées au fil du temps. L’entreprise a alors cherché à savoir comment rendre la fenêtre plus performante sans pour autant avoir besoin de la remplacer.

Dans cette optique, le fabricant de menuiserie aluminium a présenté la solution « RE-NOUVELER, la fenêtre ». Celle-ci permet de conserver le dormant existant d’une ancienne fenêtre ou porte-fenêtre en aluminium Technal. Seul l’ancien ouvrant est remplacé par un nouveau, plus performant, basé sur un module SOLEAL Next 65. Il suffira ensuite au poseur de rapporter un élément de quincaillerie complémentaire sur la zone du dormant, afin de compenser la nouvelle épaisseur, d’intégrer le nouveau vitrage et les nouveaux joints pour assurer l’étanchéité.

Une opération qui, en plus d’améliorer les performances de la menuiserie, permet d’économiser 40 % d’aluminium comparé à un remplacement total de ladite menuiserie. Un gain carbone, mais aussi financier sur le prix global de la fenêtre et plus largement sur l’ensemble des corps d’état.

L’entreprise a également présenté sa solution « RE-NOUVELER, la façade », pensée dans la même logique que la solution pour la fenêtre. Il est ici question d’assurer une dépose partielle des murs-rideaux simplifiant la réhabilitation des bâtiments.

Au-delà des gains énergétiques et de carbone, l’opération présente d’autres avantages. Les travaux sont réalisés en site occupé plus rapidement et de manière moins complexe, sans mise à nu complète du bâtiment. Les façadiers peuvent avancer par phasage, afin de limiter au maximum les nuisances à l’intérieur des bâtiments qui peuvent rester ouverts pendant toute la durée des travaux.

Recycler et repenser

La conférence a également été l’occasion pour Technal d’aborder la question du recyclage. Au sein de l’entreprise, une équipe opérationnelle est spécifiquement dédiée à la gestion de la récupération de l’aluminium post-consommation. Sa mission consiste à déployer une filière de recyclage propre à la marque, en s’appuyant sur le réseau national des Aluminiers Agréés Technal. À ce jour, les marques du groupe Hydro sont les seules à disposer d’une filière de recyclage post-consommation intégrée, garantissant ainsi une traçabilité et une gestion optimisée des matériaux recyclés.

Technal s’efforce aussi de repenser ses solutions. Aujourd’hui, la tendance est à la massification, pour obtenir des menuiseries aux performances toujours plus importantes : triple vitrage, épaisseur de volume de 105 mm, plus de plastiques… L’entreprise décide de nager à contre-courant et propose son nouveau concept baptisé « RE-PENSER, la fenêtre ». Ce dernier est tout aussi performant, mais avec moins de matière et sans rupture de pont thermique.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock