Prévention : l’OPPBTP et Aleco s'associent pour promouvoir le « Lean Construction »

L’OPPBTP annonce s’associer à l’association Aleco pour une durée d’au moins 3 ans. L’objectif ? Faire avancer le Lean Construction, en faveur de la prévention et de la performance sur les chantiers. Les deux partenaires prévoient notamment l’enrichissement de la documentation existante et la mise en œuvre de nouvelles études dédiées.

Selon la FFB, le Lean Construction est « une méthode légère et collaborative qui amène tous les acteurs de l'entreprise à se poser la même question : comment travailler plus efficacement, individuellement et ensemble ? ». L’OPPBTP et Aleco, qui partagent la même vision de cette démarche collaborative, annoncent s’engager à allier leurs efforts et leurs moyens afin de valoriser cette démarche.

« Le Lean doit être vecteur d’une meilleure anticipation et d’une organisation rigoureuse afin d’offrir de meilleures conditions de travail, impacter positivement la sécurité sur les chantiers et ainsi être synonyme d’une plus grande performance pour les entreprises », estime Thibaut Lanthiez, président d’Aleco.

Des actions concrètes

« Valoriser le Lean construction sous l’angle d’une démarche favorable à la prévention des risques professionnels, à l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers ainsi qu’à la performance globale des entreprises », telle est la promesse de ce nouveau partenariat. Pour cela, les deux partenaires prévoient d’enrichir la documentation sur le sujet. De nouvelles études de cas seront ainsi menées par l’OPPBTP pour démontrer l’impact positif des actions réalisées dans les entreprises du BTP en termes de prévention, et en lien direct avec la performance économique du secteur.

Yves Chassage, ingénieur prévention au sein de l’OPPBTP, explique : « De premières démarches ont été mises en application et continuent de voir le jour, mais les différents acteurs de la construction ont besoin de collaborer afin de massifier les informations autour du Lean. C’est en participant à un effort collectif de documentation et de communication autour du Lean que nous pourrons en démocratiser la pratique sur les chantiers ».

Quant à l’association Aleco, elle se chargera de faire remonter à l’OPPBTP les initiatives à forte valeur ajoutée en prévention et contribuera alors à constituer une base de données massive de résultats et indicateurs pertinents sur le sujet. De plus, cette dernière fera le relai des actions et publications de l’organisme professionnel en faveur du Lean. Des séminaires pourront également être organisés pour mesurer les apports de cette méthode en matière de prévention.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock