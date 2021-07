Recrutement dans le BTP : les conducteurs de travaux parmi les plus recherchés

Fin mars 2021, l'Insee recensait près d'1,5 million de salariés dans le secteur de la construction, et Pôle Emploi près de 195 000 projets de recrutements (hors cadres) pour l'année en cours. Alors que l'emploi dans le BTP reste dynamique malgré la crise, le site d'annonces d'emploi Monster dévoile ses chiffres pour les six premiers mois de l'année 2021. Face aux difficultés de recrutement, le spécialiste publie également un livre blanc pour aider les entreprises du BTP à développer leur attractivité.

En mai dernier, le réseau Synergie publiait son Top 10 des métiers les plus recherchés dans le BTP. En ce début d'été, le site de recrutement Monster dévoile à son tour le bilan de l'emploi dans le BTP durant le premier semestre 2021, et les 5 postes les plus recherchés sur son site.

Depuis le début de l'année, le site Monster annonce avoir enregistré 886 000 recherches d'emploi dans le secteur du BTP, et en moyenne 9 000 offres d'emploi disponibles chaque jour.

Dans son palmarès des professions les plus recherchées : les conducteurs de travaux, avec une hausse de +37 % comparé à 2020, mais aussi les électriciens (+5 %), et les soudeurs (+24). Viennent ensuite les plombiers et les menuisiers.

Il faut dire que le secteur fait face à un manque d'attractivité et peine à recruter. C'est notamment le cas de régions comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine.

Des salaires en hausse

Selon le dernier baromètre Randstad, les salaires s'inscrivent pourtant en hausse dans le BTP, avec +2 % pour les ouvriers, et même +3,8 % pour les fonctions managériales (chef de chantier, conducteur de travaux...). Dans le détail, le salaire moyen d'un ouvrier dans le gros œuvre ou les travaux publics est de 1 693 euros (+2 %), contre 2 596 euros pour un conducteur de travaux (+3,9 %).

Salaires moyens dans le BTP. Source : Baromètre des salaires Randstad

Face aux difficultés de recrutement des entreprises, Monster annonce la publication d'un livre blanc intitulé « Recruter dans le BTP : conseils et bonnes pratiques pour développer son attractivité », accessible gratuitement.

Parmi les sujets abordés : la marque employeur, la gestion de l'intérim, le sourcing des candidats, les 5 arguments qui parlent aux profils du BTP, ou encore le défi de la féminisation des métiers de chantier.

Claire Lemonnier