La ministre du Travail a annoncé une prochaine mise à jour des métiers en tensions, dans le cadre de la loi immigration. Le texte prévoit une régularisation des travailleurs sans-papiers opérant dans les secteurs en pénurie de main d'oeuvre.

Promulguée début 2024, la nouvelle loi immigration durcit les critères d’admission des sans-papiers, qui avaient permis à 34 724 personnes d’être régularisées en 2023, selon le ministère de l’Intérieur. Des mesures prévoient une régularisation pour les travailleurs dans les métiers en tension.

La ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet a assuré, dans un entretien à France Inter/France Télévisions/Le Monde, qu’une liste desdits métiers sera mise à jour « fin février ». Un engagement pris « auprès des partenaires sociaux ».

Et d’indiquer que les deux ministères ont cartographié « région par région », les métiers en tension, « tous niveaux de qualification confondues ». Les « ingénieurs et élèves en master » concentrent « un tiers de l'immigration économique », souligne Mme Panosyan-Bouvet.

La circulaire Valls réécrite

« Avec M. Retailleau, on travaille sur la question de la régularisation des sans-papiers, puisque nous devons signer ensemble une circulaire », déclare Astrid Panosyan-Bouvet. Circulaire qui doit remplacer celle Valls de 2012, dont la réécriture a été annoncée par le ministre de l’Intérieur, quelques semaines après son arrivée au sein du gouvernement Barnier.

Le texte autorisait un étranger en situation irrégulière de demander une admission exceptionnelle au séjour (AES) pour motif familial, économique ou étudiant. Les préfectures pouvaient ainsi régulariser, par le travail ou pour motif familial, environ 30 000 travailleurs sans-papiers par an. 11 525 travailleurs sans-papiers l’ont été en 2023, admissibles après avoir vécu trois ans minimum en France et en justifiant au moins deux ans de travail.

« Le problème de la circulaire Valls, c'est que ça obligeait la personne en situation irrégulière et qui travaillait, à demander une autorisation à son patron », évoque la ministre du Travail. « Ce qui serait une véritable nouveauté aujourd'hui ce serait, grâce à la loi, de pouvoir demander spontanément une régularisation sans être dans la main du patron », ajoute-t-elle.

Si les professionnels BTP attendent beaucoup du nouveau gouvernement Bayrou sur la question du logement et des finances, le travail et la main d’oeuvre sont des sujets clés. Le secteur fait partie de ceux enregistrant le plus de tensions de recrutement, avec 10,7 % de ses ouvriers issus de l’immigration, selon les chiffres 2017 de l’Insee, cités par Ouest France.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock