Schindler met à l'honneur ses clients professionnels et grand public

L'ascensoriste Schindler change de stratégie. Jusqu'ici axée sur ses innovations technologiques, sa communication se recentre aujourd'hui sur le plus important, à savoir ses clients, qu'ils soient professionnels ou simple utilisateur. Le groupe annonce ainsi lancer sa campagne de communication « You & Me ».

Discret, l'ascenseur est pourtant le moyen de transport le plus utilisé dans le monde, avec 1,5 milliard de passagers chaque jour, et un véritable service d'utilité publique. A l'échelle de la France, on dénombre ainsi 60 millions de trajets quotidiens.

Schindler, spécialiste des ascenseurs, annonce aujourd'hui lancer une campagne de communication grand public autour des ses ascenseurs. Intitulée « You & Me » (soit « Vous & Nous » en français), ayant pour objectif de mettre à l'honneur ses clients, qu'ils soient professionnels ou grand public.

« Si le grand public n'est pas le client direct de Schindler, il est l'utilisateur principal de nos ascenseurs et escaliers mécaniques. Il est donc naturel de placer les usagers au cœur de notre stratégie et de notre R&D », souligne Fabricet Bert, directeur marketing.

Comme le rappelle Schindler, l'ascenseur est le lieu où l'on rencontre son voisin, où l'on finit de se préparer, où l'on téléphone... et chacun a une anecdote à raconter.

« C'est toute une histoire que l'on écrit avec les passagers de nos ascenseurs (…) La campagne est pensée en ce sens, on traduit ainsi l'Histoire avec un grand H de chacun, d'une petite fille qui a projeté de devenir médecin à la concrétisation de son rêve », explique Marie-Claire Azar, responsable communication.

De nouveaux services inspirés des retours d'expérience de ses clients

Schindler s'inspire d'ailleurs des retours d'expérience et propositions des utilisateurs pour développer de nouveaux services et innovations. Parmi les plus récentes : les solutions de commande sans contact via smartphone, particulièrement plébiscitées en ces temps de crise sanitaire.

En plus du grand public, Schindler s'adresse également à ses clients professionnels. Récemment, le groupe a notamment développé un configurateur à destination des bureaux d'études et architectes, pour leur permettre de concevoir leur ascenseur sur-mesure en ligne.

Enfin, pour faciliter le quotidien des syndics et facility managers, l'ascensoriste fait également la part belle à la maintenance prédictive, pour assurer une meilleure continuité de services, et éviter les pannes.