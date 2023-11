Solabaie élargit son réseau avec 11 nouveaux adhérents

Le réseau Solabaie élargit ses horizons et annonce l’intégration de 11 nouvelles entreprises adhérentes à son réseau. Cette stratégie vise à renforcer sa présence aux quatre coins de la France.

Parmi les nouveaux adhérents de Solabaie, on compte trois points de vente en Rhône-Alpes, fruit de l’acquisition de Polaru par Atlantem.

Trois autres se trouvent en Nouvelle-Aquitaine, tandis que trois autres s’établissent dans le Sud-Ouest, plus précisément dans le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. De plus, un point de vente a été ouvert en Indre-et-Loire, ainsi qu’un autre dans les Bouches-du-Rhône, venant renforcer le maillage dans le Sud-Est.

Deux nouveaux commerciaux

Afin de soutenir cette accélération, Solabaie a accueilli deux nouveaux collaborateurs spécialisés dans le développement commercial.

Cette équipe, qui compte déjà six membres, s'apprête également à accueillir un commercial dans la région Nord. Nicolas Vanmarcke, fort d'une expérience de plus de vingt ans dans le seconde-œuvre, intègre ainsi le secteur Sud-Ouest. Grâce à sa connaissance approfondie en matière de menuiseries et de fermetures, il identifie comme principal atout de Solabaie, la gamme hybride SO!, qui se démarque de manière unique sur un marché fortement concurrentiel.

Louis Le Clerf, quant à lui, prend en charge la région francilienne, et entend s'appuyer sur les valeurs fondamentales du réseau et la qualité de ses produits, pour accomplir sa mission d'animation et d'accompagnement dans le développement commercial des adhérents du secteur.

Marie Gérald

Photo de Une : Nicolas Vanmarcke & Louis Le Clerf - © Solabaie