C’est une acquisition qui va permettre au groupe Aldes d'asseoir son expertise en Qualité de l’Air Intérieur (QAI). Ce groupe international, concepteur de solutions intégrées dédiées à la maîtrise de l’air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments, vient de racheter la start-up DomNexX, spécialisée dans la surveillance et le suivi à distance de la Qualité de l’Air Intérieur des bâtiments.

Fondée en 2016, DomNexX cible plus particulièrement les bâtiments accueillant du public (ERP). Le service de la société comprend la fourniture de capteurs pour la mesure mais aussi une plateforme logicielle de supervision et d'analyse en temps réel. Quant aux capteurs QAI, ceux-ci mesurent le taux de CO2, d’hygrométrie, de température et peuvent même détecter les particules fines. Par ailleurs, ces capteurs permettent un suivi en temps réel des données de QAI mais également du contrôle de la ventilation, grâce aux capteurs équipés d’une connexion 0-10V.

De plus, l'acquisition vient s’inscrire dans le cadre du programme Edurénov’ et offre une solution qui répond aux enjeux du décret de décembre 2022, imposant la surveillance de la QAI dans les établissements scolaires.

Améliorer les conditions de travail des étudiants

Comme le précise Pierre-Yves Rollet, directeur général Aldes, « au cours de leur scolarité, les écoliers français perdent en moyenne une année de scolarité à cause de la difficulté de se concentrer lorsque le taux de CO2 est trop élevé dans une salle de classe ».

L’équipe de DomNexX a pris le problème à bras le corps, et a développé une solution afin d'aider les responsables et les enseignants dans la gestion au quotidien de la QAI. « C’est ce pragmatisme de la solution qui nous a séduit », s’enthousiasme M. Rollet.

Cette nouvelle offre, baptisée Aldes DomNexX, sera proposée dans un premier temps à l’échelle du territoire français, avant de l’étendre à d’autres pays où la réglementation en matière de QAI évolue rapidement.

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Aldes, industriel français de renom spécialisé dans la Qualité de l'Air Intérieur. Cette fusion va nous permettre d'élargir notre offre produits et services, de nous positionner sur le marché européen et de proposer une solution intégrée pour apporter aux occupants, santé et confort au quotidien, en garantissant un environnement sain et sobre », déclare Jean-Philippe Pierrel, directeur général DomNexX.

