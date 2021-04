Le leader mondial de la construction et des concessions Vinci, publie son premier bilan trimestriel de l’année 2021. Le chiffre d’affaires du géant français s'élève désormais à plus de 10,2 milliards d’euros, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année dernière. Près de la moitié de ce dernier à été réalisé par sa filiale Vinci Construction (+ 10 % par rapport au 1er trimestre 2020). Les détails.

Suite au premier confinement du mois de mars, et à la crise sanitaire en général, Vinci Construction et Vinci Energies avaient fortement reculé en France. L’activité à l’international avait en revanche plutôt bien résisté lors du premier trimestre 2020.

Un an plus tard, au 31 mars 2021, le carnet de commande du leader mondial de la construction enregistre un nouveau record et atteint un chiffre d'affaires de 45,8 milliards d’euros, augmentant ainsi de 21 % et représentant près de 15 mois d’activité moyenne des pôles Vinci Construction et Vinci Energies.

Les pôles Vinci Construction et Énergies se consolident

Pour Vinci Construction, incluant désormais Eurovia, le premier trimestre 2021 « a confirmé l’inflexion positive constatée au deuxième semestre 2020 ». Dorénavant placé sous la direction de Pierre Anjolras, le nouveau pôle a progressé de plus de 10 % par rapport au premier trimestre 2020. Cette nette progression est notamment marquée par les activités de Travaux Publics et portée par des projets comme le Grand Paris Express, ainsi que dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement (+11 %). « La progression est notable à la fois en France, fortement impactée en 2020 par le quasi-arrêt des chantiers pendant près de deux mois à partir de la mi-mars », indique Vinci dans un communiqué.

Le pôle Vinci Energies entame, lui aussi, l’année 2021 de manière dynamique puisqu’il enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 7 % par rapport au 1er trimestre 2020. « Ce rebond traduit la bonne résilience du pôle, la diversité de ses implantations géographiques, de ses domaines d’activités et de ses expertises. Par ailleurs, la croissance externe a contribué pour environ 60 millions d’euros à la variation du chiffre d’affaires du trimestre ».

La branche immobilière du constructeur français a elle aussi progressé de +34,5 %, et ce après l'intégration de la société de promotion immobilière Urbat Promotion.

La branche « Concession » en forte baisse

De son côté, le branche Concession de Vinci enregistre une forte baisse, avec un recul de -22 %, pour un chiffre d’affaires d’1 325 millions d’euros. A l’image du secteur aérien mondial, le pôle Vinci Airports reste fortement pénalisé, dans la continuité de la tendance de la fin de l’année 2020 et ce, par le maintien des restrictions de voyages liées à la pandémie de covid-19. « Au global, le trafic passagers au 1er trimestre 2021 a chuté de 78 % par rapport au 1er trimestre 2020, et de 82 % par rapport au 1er trimestre 2019, avec un total de 10,1 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports du réseau VINCI Airports », explique Vinci.

Après avoir reculé de 17 % lors des deux premiers mois de l’année, le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes enregistre un rebond de 40 % au mois de mars, incluant les véhicules légers (+46 %) et les poids lourds (+25 %). Vinci Autoroutes affiche cependant une baisse limitée de 2,8 %, tous véhicules confondus, par rapport au premier trimestre 2020.

Objectifs 2021

Pour Vinci Construction et Vinci Energies, le Groupe vise « un chiffre d’affaires en hausse, très proche de celui de 2019 ». Une vision cohérente avec la signature d’un accord, annoncé le 1er avril 2021, avec le Groupe ACS pour l’acquisition des activités énergie de celui-ci.

Pour les concessions, « la visibilité demeurant très réduite, il n’est donc toujours pas possible à ce stade d’élaborer, ni pour VINCI Autoroutes, ni pour VINCI Airports, des prévisions de trafic fiables pour les prochains trimestres », conclut le géant français.

Marie Gérald

Photo de Une : Vinci