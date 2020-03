Depuis ce mardi 17 mars 12 heures, les mesures de confinement imposées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 obligent toute personne à justifier tout déplacement à l’extérieur de son foyer. Retrouvez ici les conditions autorisant à se déplacer, et les deux types d’attestations à imprimer, remplir et signer avant de sortir.

Avant de se déplacer, il est depuis hier midi impératif d’imprimer, remplir et signer une attestation qui explique le motif de sortie, au risque de se voir infliger une amende allant de 135 euros.

Deux attestations sont désormais disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur : il s’agit de l’attestation de déplacement obligatoire, et du justificatif de déplacement obligatoire pour les travailleurs obligés de se rendre sur leur lieu de travail, notamment dans les secteurs médicaux, de l’agroalimentaire, de la logistique, ou encore du bâtiment - les chantiers n’étant pas encore tous fermés, malgré la demande insistante émise par l’ensemble des fédérations du bâtiment, dont la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l’Artisanat et des petites entreprises du Bâtiment (CAPEB) et la Fédération nationales des Travaux Publics (FNTP).

Le secteur du bâtiment, tout comme les architectes, s’est en effet prononcé ce mardi 17 mars en faveur de l’arrêt temporaire des chantiers, à défaut d’avoir eu une réponse claire et définitive de la part du gouvernement. Pour eux, la santé et la sécurité des collaborateurs, qui restent la priorité, ne sont plus assurées, notamment en raison du manque de masques. Seules dérogations évoquées : une urgence, un dépannage, ou un éventuel chantier de construction d’un hôpital.

Concernant les déplacements, lorsque le télétravail n’est pas possible, toute personne ayant besoin de se rendre sur son lieu de travail peut cocher la première case de l’attestation de déplacement obligatoire, qui comprend aussi les déplacements pour achats de première nécessité, pour motif de santé, activité sportive individuelle, ou promenade d’un animal de compagnie. Cette attestation est disponible ici.

Outre la première case de cette attestation de déplacement obligatoire, l’employeur peut également remplir et signer un justificatif de déplacement professionnel pour ses salariés. Ce dernier, à remplir une seule fois, est disponible ici.

C.L.

