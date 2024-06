À l’approche des périodes de canicules, la FNTP, accompagnée de partenaires, lance un nouvel outil de sensibilisation. Il s’agit d’un rétroplanning rappelant les démarches et autres bonnes pratiques pour prémunir les ouvriers contre les fortes chaleurs.

S’il y a bien des métiers exposés aux fortes chaleurs, ce sont ceux des travaux publics. La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) l’a bien compris ces dernières années.

« L’impact du réchauffement climatique sur nos vies n’est plus à démontrer. L’adaptation de nos métiers et de nos modes de travail à ces nouveaux enjeux est une nécessité majeure. Cette prise de conscience collective a conduit la FNTP et ses partenaires à travailler de concert pour accompagner les entreprises dans la prévention des risques liés aux fortes chaleurs », expose Laurent Manzon, président du comité Prévention-Santé au travail de la FNTP.

Parmi ces partenaires, on retrouve bien évidemment l’Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP), suivi du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, de l’Assurance Maladie, ainsi que l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (INRS). « Notre leitmotiv ? Praticité, opérationnalité et anticipation avec la création d’un rétroplanning de la prévention des risques liés aux fortes chaleurs et des outils dédiés », abonde M. Manzon.

Un rétroplanning résumant les démarches et documents nécessaires

Lancé fin mai, ce rétroplanning compile différents formats de prévention : rappel règlementaire, aide à la décision, modèle de note de service, fiches de sensibilisation… Autant de clés permettant aux entreprises de travaux publics d’anticiper la période estivale et ses risques de canicule. Diverses thématiques sont couvertes dans cet outil : évaluation des risques, mise en place d’installations de chantiers adéquates mais également formation et sensibilisation des salariés ainsi que le choix d’équipements de protection individuelle (EPI) et de vêtements de travail conformes, etc.

Le nouveau rétroplanning suit ainsi les missions de la convention nationale de partenariat pour l’amélioration de la santé au travail dans les Travaux Publics 2023-2028. Co-signée par la FNTP et ses partenaires, cette initiative collective tend à développer « une véritable culture de prévention dans le secteur des Travaux Publics », de l’évaluation des risques à leur sensibilisation, en passant par la diffusion des bonnes pratiques.

Retroplanning contre les fortes chaleurs pour les entreprises des TP

Pour connaître tous les outils déployés par la FNTP sur le sujet, rendez-vous sur leur page dédiée.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock