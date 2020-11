Batimat confirme sa place de premier salon mondial de la construction. Cependant, au-delà de la progression du nombre des visiteurs, le cru 2003 souligne la baisse de fréquentation des maîtres d’œuvres au profit des négociants.

Sans être pour autant une mauvaise année, la 24ème édition du salon Batimat se solde par un succès en demi-teinte. S’il est vrai qu’avec plus de 475 000 visiteurs en 6 jours la fréquentation a augmenté de 4%, la baisse proportionnelle de fréquentation des maîtres d’œuvre au profit des négociants marque une tendance qui dans l’avenir pourrait bien changer la nature de cette grande manifestation. En effet, rendez-vous privilégié depuis sa création de tous les acteurs de la construction et des TP, le salon Batimat a toujours su préserver l’esprit de fête et de fraternité d’une rencontre unique par son genre et son ampleur. Une rencontre où le poids de la découverte et des hommes pesait autant que celui des chiffres. Un temps fort, privilégié et sans intermédiaire, entre les industriels et ceux qui chaque jour utilisent leurs produits. Un rendez-vous toujours riche d’enseignements dont chacun pouvait ensuite tirer, sur le chantier, les meilleurs profits. A l’heure où la concentration des acteurs du négoce se renforce et s’amplifie, il n’est certes pas question d’en ignorer le rôle et l’importance dans la grande chaîne du BTP. Mais à trop vouloir séduire le commerce, les industriels ne risquent-ils pas d’échanger une relation précieuse, patiemment bâtie sur la confiance de leurs clients, contre une chaise dans la salle d’attente des grands acheteurs ? Que cette année, à Batimat, les négociants aient été plus nombreux que les maîtres d’œuvre n‘est peut-être qu’un signe conjoncturel. Mais, il en va des signes en économie comme des symptômes en médecine, ils annoncent quelques fois de grands malaises…

Redacteur