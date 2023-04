Le rôle de Hellio et des entreprises agréées par l'État

En revanche, les particuliers ne peuvent pas vendre directement leurs CEE sur le marché, mais ils peuvent bénéficier d'une prime ou d'un avantage financier en échange de la valorisation de leurs économies d'énergie. Pour cela, ces derniers peuvent se tourner vers une entreprise comme Hellio. En effet, l'entreprise est agréée par l'État pour la réalisation de projets éligibles aux CEE et accompagne ses clients dans la mise en place de ces projets pour répondre aux objectifs réglementaires. Hellio propose ainsi une offre complète de services pour les CEE, comprenant la réalisation de diagnostics énergétiques, la mise en place de plans d'actions et de travaux d'efficacité énergétique, et la valorisation des économies d'énergie réalisées en certificats d'économies d'énergie. L'entreprise assure également le suivi administratif et financier des projets pour garantir une bonne gestion des certificats. Les économies d'énergie éligibles aux CEE peuvent être réalisées dans différents secteurs, dont celui du bâtiment. Les actions éligibles peuvent concerner par exemple l'installation de matériel économe en énergie, l'isolement thermique des bâtiments, l'amélioration des systèmes de chauffage et de ventilation, ou encore la mise en place des systèmes de récupération de chaleur. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour encourager les économies d'énergie chez les particuliers, les entreprises et les collectivités, mais le dispositif des CEE est l'un des plus importants, avec un objectif de 700 térawattheures d'économies d'énergie sur la période 2022-2025.