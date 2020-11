Jean-Louis Borloo, 54 ans, nommé jeudi ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, était depuis mars 2004 ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale avec quatre ministres délégués et secrétaires d'Etat, après avoir été ministre délégué à la Ville à partir de mai 2002.



Ministre atypique, ancien centriste qui a soutenu François Bayrou au premier tour de la présidentielle de 2002, il a rejoint Jacques Chirac entre les deux tours, avant d'incarner la dimension sociale du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.

Après deux lois sociales à l'été 2003, l'une sur le surendettement, l'autre sur la rénovation urbaine et le logement, M. Borloo a fait adopter fin 2004 un plan de cohésion sociale dont les principaux volets concernent l'emploi, l'apprentissage, le logement.

Né à Paris le 7 avril 1951, Jean-Louis Borloo, diplômé de l'Institut supérieur des affaires (ISA), licencié en philosophie, histoire, sciences économiques et droit, devient avocat au barreau de Paris en 1976. Il fonde et dirige un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté, comme celles de Bernard Tapie, dont il est l'avocat. En 1987, il reprend et sauve le club de football de Valenciennes.

Ce succès lui vaut d'être élu triomphalement maire de cette ville du Nord en 1989. Réélu en 2001, il devient premier adjoint en 2002 après son entrée au gouvernement.

Fondateur aux côtés de Brice Lalonde de "Génération Ecologie" en 1990, il passe ensuite à l'UDF dont il devient membre du bureau politique à partir de 1998, avant de rejoindre l'UMP en 2002.

Ancien député européen (1989-1992), et ancien conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais (1992-1993 et 1998), M. Borloo est élu pour la première fois député du Nord en 1993 et constamment réélu depuis. En 2002, il a renoncé à son mandat pour exercer ses fonctions ministérielles. A l'automne 2004, il relance le Nouveau contrat social, club de réflexion qui ambitionne de "dépasser les frontières partisanes" et est associé au Parti radical, dont il est membre de fait.

Jean-Louis Borloo est l'auteur d'"Un homme en colère" (Ramsay 2002), réquisitoire contre le centralisme d'Etat qui est en même temps selon lui, "un programme de gouvernement qu'il est personnellement prêt à appliquer".