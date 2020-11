Loin des grandes transatlantiques ou elle a pris naissance, la géolocalisation fait une entrée remarquée dans le monde du BTP. Situer, guider et gérer à distance matériels et équipes, un rêve technologique devenu réalité

Si les marins ne découvrent pas tous les jours l'Amérique, ils continuent cependant à ouvrir de nouvelles voies, en particulier en matière de technologie. Issue directement des grandes transatlantiques, la géolocalisation est ainsi en passe de devenir un outil courant des opérateurs du BTP.Son principe repose sur l'adaptation du système GPS qui permet de situer à distance un individu ou un engin. Une fois localisés, ceux-ci peuvent ensuite, via la téléphonie mobile courante (GSM ou GPRS), être guidés vers un autre point, même si celui-ci n'est pas matérialisé au sol. Plusieurs prestataires offrent aujourd'hui des logiciels de géolocalisation destinés aux entreprises dont l'activité est essentiellement extérieure. Le BTP compte bien sûr parmi les secteurs les plus concernés, d'autant qu'il est l'un des mieux équipés en téléphonie mobile. Le couple GPS/GSM offre donc aux acteurs du bâtiment et des TP une multitude d'avantages.



De nombreuses applications

Ces derniers vont de la surveillance à distance des engins contre le vol, à la gestion complète du parc matériel, la mesure du temps de travail des équipes ou encore au guidage, au centimètre près, des travaux sur les sites. S'y ajoute également la définition des parcours lors de la livraison des matériaux. Ceux-ci peuvent par exemple, grâce au GPS, être déposés sur un point ne figurant sur aucune carte ou dénué de repère, comme c'est souvent le cas des chantiers du BTP. Au plan pratique, cette application repose sur le couplage d'un PC doté d'un logiciel spécifique et éventuellement d'éléments cartographiques avec les boîtiers émetteurs embarqués sur les engins, via la téléphonie mobile. La géolocalisation rencontre aujourd'hui un vif succès, tant auprès des entreprises, dont elle optimise les ressources, que des salariés dont le travail gagne en souplesse, liberté et en précision. Il existe sur le marché plusieurs produits de géolocalisation. Parmi ceux-ci on peut citer Infofleet (www.masternaut.com), Streetpilot III (www.bayo.com) ou encore ceux de Benefon. Le salon Mobile Office 2002 qui se déroulera à Paris-Porte Maillot du 3 au 5 décembre prochain réunira la plupart des prestataires de la géolocalisation et de la téléphonie mobile.

