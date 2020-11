Le XXII ème concours des Meilleurs Ouvriers de France du bâtiment sera, cette année, différent. La réussite, à ce prestigieux concours, sera désormais reconnue et sanctionnée par un diplôme officiel

La notoriété ne sera plus désormais la seule récompense des meilleurs ouvriers de France. Leur réussite sera en effet officiellement reconnue et sanctionnée par un diplôme d'Etat délivré par le ministère de l'Education nationale. Ce diplôme attestera de la haute qualification de son titulaire et sera homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle. Un niveau équivalant au bac+2 (BTS ou DUT). Autre innovation, les candidats pourront désormais réaliser leur œuvre sur des chantiers réels. Traditionnellement, ceux-ci devaient prendre sur leur temps libre (environ 400 heures) et présenter une maquette. La modification est de taille, car nombre d'entre eux seront désormais rémunérés pour leur réalisation.

Le XXIIème concours se veut aussi novateur. En effet, alors que jusqu'à présent le respect de la tradition prévalait, le règlement du prochain concours, tout en recommandant la sauvegarde des techniques traditionnelles, invite les candidats à prendre en compte les technologies nouvelles. De plus, les organisateurs mettent particulièrement l'accent sur l'importance de l'expression de la personnalité, l'esprit d'initiative et l'imagination au sein de l'œuvre présentée. Le concours à lieu tout les trois ans et est ouvert à tous les professionnels du bâtiment âgés de 23 ans au moins. Il est présidé par 19 jurys et concerne 25 options parmi les métiers du bâtiment. Dès leur inscription, les candidats auront jusqu'à fin 2003 pour réaliser une œuvre. Outre la créativité, celle-ci devra intégrer l'essentiel des difficultés techniques de la spécialité concernée. En 2004, après avoir été présentées et sanctionnées par les jurys, les œuvres seront l'objet d'une grande exposition publique et nationale. Au-delà d'une reconnaissance officielle hautement négociable, les lauréats pourront aussi se prévaloir des signes distinctifs qui leur sont exclusivement réservés, depuis le moyen age, comme l'emploi du sigle MOF, l'utilisation des insignes particuliers ou le port du col aux couleurs nationales. Les inscriptions seront closes le 30 juin 2002. Pour devenir l'un des Meilleurs ouvriers de France il suffit de demander le règlement du concours et de s'inscrire auprès du Comité d'Organisation Des expositions du Travail et… de réaliser son œuvre.

Les Meilleurs Ouvriers de France

Comité d'Organisation des Expositions du Travail, 1 rue Descartes 75321 Paris CEDEX 05. www.mof.asso.fr et tel: 01.55.55.98.49. fax : 01.55.55.99.19

