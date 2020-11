Pour la première fois, à titre expérimental, un ensemble de logements vient d'être équipé du système VDI (voix, données, images). Arrivée annoncée d’une révolution silencieuse dans la construction ?…

Un logement collectif test de Levallois-Perret offre désormais à ses occupants une seule prise par pièce capable de recevoir tous les "instruments" de notre vie moderne : TV, téléphone, ordinateur, lecteurs divers, audio. Cette heureuse initiative a été prise par deux entreprises : Bouygues Construction et Habitat Résidentiel-Habitat Social. Le principe est simple : en remplaçant le réseau traditionnel par des câbles Ethernet catégorie 6 incorporés dans les murs, on peut brancher télévision, téléphone, ordinateur, équipement audio, vidéophone sur des prises identiques RJ45 reliées à un tableau de commandes central. Un seul modèle de câble et de prise permet de tout connecter. Le réseau est constitué de trois éléments : un boîtier de raccordement situé près du coffret électrique, un câble catégorie 6 afin de transporter les signaux analogiques ou numériques et une prise terminale au format RJ 45. Le logement gagne alors en flexibilité. Aucun espace n’est plus désormais dédié à une seule fonction. La destination des pièces ne sera effectivement plus liée à l'agencement des prises dans l'appartement. Cette innovation est issue du développement de la distribution de la télévision, y compris le satellite, sur paires torsadées. Elle vient compléter une technologie en vogue depuis une dizaine d'années dans les espaces tertiaires pour la distribution du téléphone et de l'informatique. Pour l'usager, il s'agit de profiter d'une liberté totale de connexion, d'une configuration plus rapide, d'une modularité des applications et d'un dispositif moins cher et plus performant que les systèmes sans fil puisque le débit du câble est 500 fois plus important. Le passage du câble s'effectue sous fourreau (bâtiment neuf) ou en plinthe électrique (réhabilitation). Pour les marques Habitat Résidentiel (logement privé neuf) et Habitat Social (logement social neuf), l'objectif affiché est de se donner une image de bâtisseur high-tech en offrant un habitat plus moderne, à forte valeur ajoutée, capable d'accueillir les nouvelles technologies. Quant à Bouygues, cette approche devrait lui permettre de pénétrer un marché estimé à 100.000 logements par an. La seule question que l'on se pose : pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?

Redacteur