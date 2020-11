La forme et la fonction de tout projet sont essentiellement influencées par le choix des matériaux. Les propriétés esthétiques et mécaniques des carreaux céramiques ont bénéficié de progrès technologiques qui ont positionné ce produit traditionnel comme l’un des matériaux de choix du 21ème Siècle dans les projets architecturaux. La France est devenue le 1er marché des exportations espagnoles de carreaux céramiques au 1er trimestre 2005, et pour accompagner cette croissance l’ASCER (l’Association Espagnole des Fabricants de Carrelage) organise le Jeudi 20 Octobre 2005 un séminaire sur le thème "les Carreaux Céramiques d’Espagne, innovations et applications nouvelles dans l’architecture".

A destination des architectes agréés et architectes d’intérieur français, ce séminaire d’une matinée se déroulera dans la salle de la Chapelle de la Maison de l’Architecture de Paris Ile de France. Après une présentation de l’industrie céramique espagnole et un rappel de la typologie et des caractéristiques des carreaux céramiques, les participants découvriront les innovations et les nouvelles applications de la céramique dans l’architecture. Pour conclure la matinée, Jaume BACH, architecte fondateur du Cabinet d’Architecture Bach Arquitectes S.L. illustrera à travers ses œuvres l’évolution du rôle des carreaux céramiques dans les projets architectoniques. Après le lancement du Concours Carreaux d’Espagne et la création de la Chaire de la Céramique, l’ASCER montre une nouvelle fois qu’en conjugant les capacités créatives et innovatrices des architectes et les extraordinaires possibilités esthétiques de la céramique, les carreaux céramiques peuvent mettre en forme tout style architectural historique aussi facilement qu’ils donnent vie aux structures contemporaines. Informations Pratiques Séminaire Carreaux Céramiques d’Espagne :

Jeudi 20 Octobre 2005 de 9h00 à 13h00

Maison de l’Architecture - salle de la Chapelle - 148, rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris

Métro et parking : Gare de l’Est Inscription obligatoire avant le 5 octobre 2005 - par téléphone, télécopie ou mail auprès de l’Agence André Sudrie Relations Presse

Téléphone : 01.42.78.22.22 - Télécopie : 01.42.78.57.20

E-mail : geraldine.habar@andresudrie.com

