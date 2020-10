Plateforme de bricolage créée en 2013 et aujourd'hui en plein essor, ManoMano s'adresse au grand public, mais aussi aux professionnels du bâtiment. C'est d'ailleurs pour eux que l'enseigne a développé sa toute première application ManoManoPro, conçue en collaboration avec des artisans pour mieux répondre à leurs besoins. Grâce à cette dernière, ils peuvent désormais se connecter depuis n'importe quel endroit en quelques secondes, et être livrés sous 24 heures.

En mars 2019, le pure player de bricolage ManoMano lançait ManoManoPro, un espace dédié aux artisans du bâtiment, comptant les 5 millions de produits du catalogue grand public à prix réduits (jusqu'à -20 %), mais aussi plus de 35 000 produits dédiés aux professionnels, que ce soit en plomberie, chauffage, électricité, peinture, outillage, quincaillerie...

Forte de son succès, l'enseigne va aujourd'hui encore plus loin en lançant une application réservée aux pros, pour leur permettre de passer commande n'importe où et à tout moment de la journée, et d'être livrés dans des délais records, avec 80 % des produits du catalogue pouvant être livrés sous 24 heures, en point relais ou directement sur chantier.

Une application conçue en collaboration avec des artisans du bâtiment

Rappelant que 90 % des entreprises du bâtiment comptent moins de 5 salariés (selon la Capeb), ManoMano ambitionne désormais de simplifier le quotidien des artisans. « Ces entreprises demandent un haut niveau de services et d’accompagnement, ce qui les rend difficiles à adresser pour les négoces traditionnels », note l'enseigne.

Pour que cette nouvelle appli réponde au mieux à leurs besoins et attentes, les équipes de ManoMano l'ont d'ailleurs testée auprès de leurs plus fidèles clients.

« Nous avons pensé cette application en collaboration étroite avec les professionnels du bâtiment pour répondre à leurs enjeux et leur faire gagner du temps au quotidien. Avec cette application, nous proposons aux professionnels un outil qui leur simplifie la vie en étant directement dans leur poche, accessible partout et tout le temps », souligne Lorraine Valsasina, nouvelle directrice de l’activité BtoB chez ManoMano.

Objectif gain de temps

Concrètement, l'artisan peut télécharger l'application via l'App Store ou Google Play depuis son smartphone, et se créer un compte en entrant le numéro de Siret de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il reste ensuite connecté sans avoir à rentrer à chaque fois don mot de passe, de façon à gagner du temps.

Il peut ensuite faire une recherche de produit via la barre de recherche et des filtres (marque, prix...), ou grâce à la commande vocale. Des recommandations apparaissent également en fonction des produits déjà consultés et de la spécialité, et l'artisan a accès à leur stock en temps réel.

Une fois les produits choisis, il peut passer commande depuis n'importe où, que ce soit dans son camion ou sur un chantier. Une fois la commande passée, il peut la suivre, et accéder à toutes les factures des anciennes commandes. Enfin, l'historique des commandes permet de repasser une commande identique pour gagner une fois de plus du temps.

A noter que pour chaque pallier de 1 500 euros dépensés, l'artisan reçoit 50 euros de bons d'achat. 20 euros sont également offerts pour toute première commande passée depuis l'application.

Alors que les artisans privilégient souvent le contact téléphonique, ManoMano souligne que des conseillers spécialisés sont à leur disposition en avant et après vente pour les aider de 8h à 18h du lundi au vendredi, mais aussi par messages via l'application.

Claire Lemonnier