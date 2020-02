Dans le BTP, on ne laisse pas l'écart s'installer entre la formation et la réalité des entreprises. L'IUT de Bourges vient ainsi d'ouvrir la première licence de gestion des risques environnementaux du bâtiment.

Le département génie civil de l'IUT de Bourges vient d'ouvrir une licence professionnelle intitulée "risques, construction et environnement". Cette licence, qui risque fort de connaître un certain succès, est née de la nécessité. En effet, le bassin d'emploi de Bourges compte un pôle national sur les risques industriels. Le sujet est certes à la mode même s'il ne relève pas d'une pure et opportuniste politique écologique au sens politique du terme. Il n'est en effet plus possible aujourd'hui de construire sans avoir au préalable évaluer les risques sur l'environnement.



Une formation qui vise la pratique et l'opérationnel



Cette licence est ouverte à tous les jeunes titulaires d'un BTS, d'un DUT ou d'un Deug. Le cursus s'organise autour de trois unités d'enseignement. Le premier module, consacrée à l'expertise et à la gestion des risques, aborde les plans d'assurance qualité, les normes, le management du risque et le suivi des ouvrages. Le second module traite de l'ouvrage dans son environnement (aménagement du territoire, réhabilitation et entretien du patrimoine). Le dernier et troisième module s'intéresse à la gestion de la construction (conduite de travaux, gestion commerciale et technique, ressources humaines). Afin d'être réellement pratique et opérationnel, les étudiants bénéficient d'un tutorat chargé de suivre la bonne marche de leurs études et le diplôme n'est acquis qu'à la suite d'un stage de seize semaines. Comme l'observe le responsable de cette formation, "les jeunes diplômés pourront travailler dans les domaines des études, de la réalisation ou de la maintenance des ouvrages, soit au sein de bureaux d'études ou de contrôle, soit dans la maîtrise d'œuvre du BTP ou dans les collectivités locales." Une heureuse initiative qui pourrait rapidement être imitée par d’autres sites universitaires.

