En abritant, il y a 30 ans, la naissance de l’Agence Shilling communication, la ville de La Rochelle, capitale du nautisme, ignorait alors que cette jeune agence ferait aussi d’elle un haut lieu du bâtiment et des TP.

Son nom se confond avec l’actualité des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’agencement de l’habitat. En trente années d’activité, peu de produits ou d’événements de l’univers de l’équipement et des échanges dans le BTP que Nicole Shilling n'ait, à un moment ou un autre, été amenée à lancer ou à présenter à la presse. Pour les centaines de clients qui lui ont confié leur image, Nicole Shilling n’a cessé de s’affirmer comme l’une des toutes premières références en matière de communication. Pourtant, le succès de la petite équipe de l’agence ne cache pas autre chose qu’une capacité de réaction et d’implication hors du commun. En effet, avec un staff d’une dizaine de collaborateurs, dont 6 attachées de presse, l’agence réalise un CA de 1,59 millions d’euros. Un chiffre-record dans sa catégorie, qui traduit l’entretien d’un portefeuille de clients aussi nombreux que fidèles. Mais, au-delà de l’implication de l’équipe, l’agence de Nicolle Shilling offre également, aux industriels et aux opérateurs de la construction, une expertise et une force de proposition d’une exceptionnelle richesse. L’agence a dans cet esprit initié de nombreux concepts qui illustrent son professionnalisme et sa réactivité. Elle a par exemple mobilisé l’ensemble de ses clients sur des thèmes d’avenir, tel Internet dès 1993 ou créé, il y a 14 ans, les journées presse non-stop pré-batimat… Une formule qui a depuis largement fait école parmi les agences consœurs du secteur. Reconnue et appréciée autant par les journalistes que par les acteurs du bâtiment, l’agence Schilling Communication a multiplié les récompenses. De la Coupe d'Or de l'Information des Attachés de Presse, décernée dès 74 par l'Union Nationale des Professionnels de la Communication (UNAPC), au prix de l'ACAM délivré en 91 par l'Association des Journalistes Activités Maison, jusqu’en 1988 et 2000 où, à deux reprises, l'Association des Journalistes de la Construction (AJC) a respectivement décerné à Nicole Schilling et Jean-François Schilling (directeur associé) le Prix Henri-Albert, les succès ont émaillé toutes les étapes d’une croissance ininterrompue. Aujourd’hui, après trente années au service du bâtiment, de la construction et des TP, force est de constater que rien n’est venu émousser l’enthousiasme initial de Nicole et de Jean François Schilling. Il ne fait aucun doute que l’anniversaire que l’agence a fêté le 9 septembre n’est que le prélude d’une nouvelle période de 30 ans durant laquelle son nom sera encore associé à nombre de naissances, de lancements et d’évènements. Happy birthday Nicole Schilling…

Redacteur