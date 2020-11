A en croire le gouvernement: tout le monde… Sans tambour ni trompette, celui-ci vient en effet d’attribuer une enveloppe supplémentaire d’un milliard d’euros aux prêts locatifs sociaux. De quoi doper le bâtiment qui, avec 10 000 prêts en plus, pourra édifier autant de logements.

On se perd quelques fois en conjecture sur la communication du gouvernement. Alors qu'il annonce tous azimuts les coupes sombres des budgets sociaux, l'augmentation de ses dotations dans le même domaine est pratiquement passée sous silence. Serait-elle un sujet de honte ou de complexe ?

En effet, c'est presque en catimini que l'Etat vient pratiquement de doubler sa dotation aux prêts locatifs sociaux. En clair, ce sont pratiquement 10 000 logements sociaux supplémentaires qui s'ajouteront aux 12 000 PLS déjà financés. Ces 10 000 logements sociaux supplémentaires seront construits par les organismes HLM ou des constructeurs privés. Ces logements ont la particularité d'être proposés selon des loyers plus élevés que les HLM ordinaires tout en étant attribués selon des contraintes de revenus plus faibles. L'opération est donc du type "gagnant/gagnant". Ils sont en effet bien accueillis par les élus municipaux, par les ménages et par les acteurs du BTP qui y trouvent l'occasion de réaliser des chantiers dans de meilleurs conditions financières et qualitatives.

Cette initiative s'ajoute par ailleurs à la bonification de la Caisse des dépôts sur ses fonds propres. Un effort qui porte sur 400 millions par an de prêts à 2,95% destinés à aider les organismes sociaux à réhabiliter leurs parcs. Cette opération remplace déjà pour moitié la précédente enveloppe de 100 millions d'euros dont le taux était de 3,45%. Ces taux préférentiels permettront l'amélioration de 20 000 logements supplémentaires chaque année.

Au delà du renforcement de la politique de logement social dont la France a dramatiquement besoin, ces opérations débouchent sur une augmentation substantielle des marchés offerts par l'Etat et les organismes HLM aux entreprises du bâtiment.

C'est donc dans la plus grande discrétion que le gouvernement qui souhaitait l'émergence de 80.000 logements sociaux en 2004, va sans doute atteindre son objectif. Même si cela reste en deçà des besoins nationaux, cet effort méritait peut-être un peu de publicité. Une publicité que la "France d'en bas" aurait pour le compte, probablement salué avec enthousiasme…