Rénovation énergétique : PROFEEL publie 5 premières fiches d'autocontrôle

Dans le cadre du programme PROFEEL, 49 fiches d'autocontrôle vont être mise à disposition des professionnels du bâtiment gratuitement d'ici fin septembre, afin de les aider à s'assurer du bon déroulement des travaux de rénovation énergétique tout au long des chantiers. Pour le moment, PROFEEL annonce la publication de 5 premières fiches concernant l'isolation thermique.

En février dernier, le programme PROFEEL annonçait la mise à disposition gratuite de 28 fiches pour faciliter la réception des travaux pour les particuliers et les professionnels du bâtiment afin de recréer une relation de confiance. A cette occasion, le lancement prochain de fiches d'autocontrôle dédiées aux professionnels du bâtiments avait également été annoncé.

Des fiches d'autocontrôle pour l'isolation thermique

Ce mercredi 7 juillet, PROFEEL a dévoilé ces cinq premières fiches d'autocontrôle. Elles concernent pour le moment l'isolation thermique par l'intérieur et par l'extérieur, et plus précisément l'ITI par doublage, l'ITI sur ossature, l'ITI par enduit en mortier de chanvre, mais aussi l'ITE avec enduit sur isolant, et l'ITE avec isolant sous bardage.

Ces fiches, conçues avec la FFB, la Capeb et l'Agence Qualité Construction (AQC), ont vocation à accompagner les artisans et entreprises du bâtiment à chaque étape du chantier pour s'assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques dans les règles de l'art.

On retrouve notamment une liste de points-clefs non exhaustifs. Parmi les questions posées : Le chantier est-il replié et nettoyé ? L'isolant posé est-il conforme au devis ? La finition présente-elle un aspect homogène ? Tous les éléments de la façade déposés pendant les travaux ont-ils été déposés ?

Les premières fiches d'autocontrôle sont disponibles ici.

D'ici fin septembre, 49 fiches de ce type devrait être publiées pour les différents travaux de rénovation énergétique. Elle seront ensuite toutes accessibles gratuitement via l'application Chek'Réno.

Claire Lemonnier