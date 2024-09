Lyon va accueillir le premier immeuble sans chauffage ni climatisation de France

Un projet d’immeuble résidentiel capable de maintenir une température intérieure confortable sans l’aide de radiateurs ni de climatiseurs, va sortir de terre à Lyon. Ce projet, qui doit être livré en 2026, est une première en France, comme l’ont annoncé récemment ses initiateurs.

Bâti au sud de la ville, dans le quartier en développement de la Confluence, l’immeuble « Essentiel 22-26 », dont la livraison est prévue pour 2026, sera « emblématique d’une ville climatiquement neutre et solidaire », a estimé Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole de Lyon, lors d’une présentation du projet.

Conçu par le cabinet d’architecture autrichien Baumschlager Eberle, l’immeuble de six étages pourra maintenir toute l’année une température intérieure entre 22 et 26 degrés « sans l’utilisation d’un système conventionnel de chauffage et de climatisation », promet le promoteur Nexity, qui réalise le projet.

Par quel prodige ?

Comment cela fonctionnera concrètement ? En saison froide, le réchauffement des pièces sera assuré par « la chaleur corporelle des occupants et celle dégagée par l’éclairage et les appareils électroménagers par exemple », assure à l’AFP l’architecte Mathias Bernhardt du cabinet Baumschlager Eberle.

Quand il fera plus chaud, le rafraîchissement se fera par ventilation naturelle, avec un volet piloté par un logiciel qui mesure la température, l’hygrométrie et la qualité de l’air dans l’immeuble via un réseau de capteurs.

Une isolation thermique optimale sera garantie par des murs en « briques alvéolaires de 60 centimètres d’épaisseur » et des fenêtres « en triple vitrage ». Une façon d’assurer en même temps par « inertie », la restitution de cette température intérieure d’une vingtaine de degrés, selon M. Bernhardt.

3 000 euros le mètre carré

Déjà expérimenté en Autriche et en Suisse depuis 2013, « L’Essentiel » fera partie d’un ensemble de onze bâtiments dédiés au logement, au commerce et à l'enseignement, livrés entre début 2026 et fin 2027, selon Nexity.

« L’Essentiel » proposera enfin 23 appartements à l’achat à des prix modérés, à 3 000 euros le m², le foncier restant la propriété de la Foncière Solidaire du Grand Lyon, dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS).

Un deuxième immeuble de ce type doit voir le jour en 2028 à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).

Jérémy Leduc (avec AFP)

