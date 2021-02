Le programme Profeel, lancé en avril 2019, s’articule autour de 9 projets parmi lesquels Procédures Internes dont l’objectif est d’accompagner les artisans dans la mise en œuvre de process de réception des travaux. Dans ce cadre, 28 fiches pratiques viennent d’être mises gratuitement à disposition. Elles couvrent l’ensemble des lots de travaux éligibles aux aides à la rénovation énergétique.

En décembre dernier, le programme Profeel publiait ses deux premières fiches pratiques pour faciliter la réception des travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), et annonçait la mise à disposition prochaine de 26 nouvelles fiches. C’est désormais chose faite !

L’ensemble des fiches de réception, qui se comptent donc au nombre de 28, sont disponibles gratuitement sur les sites faire.gouv.fr et programmeprofeeel.fr. Accessibles gratuitement, elles couvrent l’ensemble des lots de travaux éligibles aux aides à la rénovation énergétique.

« Je me réjouis de l’arrivée de ce nouvel outil gratuit au service des Français qui rénovent leur logement et pour des rénovations énergétiques de qualité. Le dialogue entre le particulier et le professionnel en fin de chantier est en effet un moment clé, qu’il faut rendre el plus simple et le plus efficace possible », déclare Emmanuelle Wargon, ministre en charge du Logement.

La filière bâtiment mobilisée

Les fiches ont été réalisées en concertation avec les organisations professionnelles du bâtiment (Capeb et FFB) et des représentants des consommateurs sous le pilotage de l’AQC. Elles doivent permettre de renforcer le dialogue entre le client et l’artisan ou entreprise, et de créer de la confiance dans les travaux et les professionnels « au moment même où le Gouvernement accélère son soutien à la rénovation énergétique », souligne la ministre.

Comment ça fonctionne ? Avant les travaux, le particulier ou l’artisan identifie et télécharge sur le site FAIRE les fiches de réceptions qui correspondent aux travaux engagés. Puis, au moment de la réception, vérifie ensemble chaque point clé indiqué, et revient sur les spécificités des travaux. Enfin, la signature d’un procès-verbal de réception des travaux officialise « en confiance » l’achèvement du chantier.

A partir de septembre 2021, un nouvel outil numérique dédié aux professionnels donnera également accès aux fiches. Baptisé Chek’Réno, cet outil gratuit, est en cours de développement, précise un communiqué. Il permettra aux artisans et entreprises du bâtiment de faciliter leurs démarches d’autocontrôle tout au long de leurs chantiers.

Les 28 fiches-types disponibles

Rose Colombel