Quel enfant n’a pas rêvé de conduire une grue ou un autre de ces grands engins de levage qui les impressionnent sur les chantiers?





INTERLEV 2004, Exposition du Levage, de la Manutention du Transfert Industriel et de l’Elévation de Personnes, ouvre grand ses portes aux jeunes et aux personnes en recherche d’emploi, le samedi 2 octobre 2004 à Paris Nord Villepinte, pour leur faire connaître les métiers du levage, leurs particularités et leurs débouchés.

Il existe à l’heure actuelle une pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur et donc une réelle ouverture pour les personnes qui cherchent à s’orienter. Une formation abordable et une fourchette de salaires intéressante sont des arguments supplémentaires en faveur de cette profession.