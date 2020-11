On attendait une réforme, ce fut une révolution. Après seulement deux mois sur le marché, le sac de 35 kg modifie déjà fondamentalement la vie des maçons. Retour sur la perte de 15kg de trop…





Le succès de la normalisation du sac de 35 kg de ciment en lieu et place du sac traditionnel d'un demi-quintal se transforme en véritable plébiscite. Plus qu'une réforme, c'est une révolution dont les conséquences sont déjà largement perceptibles. À titre d'exemple, dès le mois de juillet, les arrêts de travail pour "mal de dos" ont baissé dans toutes les régions dans des proportions de 18 à 31 %. Les études réalisées par les cimentiers montrent que ces 30 % de poids en moins ont d'ores et déjà fondamentalement changé la vie des maçons. Un résultat qui pour autant n'avait pas été atteint précédemment lors de la mise en service du sac de 25 kg par le cimentier Holcim Ciments. En effet, si le sac de 35 kg impose une petite remise en cause des dosages, il ne remet très peu en question l'économie des chantiers. À l'inverse, toujours selon ces études, il a déjà permis à nombre d'entreprises d'atteindre un bien meilleur niveau de productivité, tout en offrant un confort de travail très apprécié par les maçons. Les cimentiers ont accompagné la naissance du sac light par une débauche d'explications, de notices et de codes couleur. Ceux-ci ont été lus et largement suivis ce qui prouve la capacité du secteur à se réformer lorsque les offres qui lui sont faites sont légitimes. Aujourd'hui, même les stocks de sacs de 50 kg destinés aux irréductibles ne trouvent plus preneurs. Ce sac "light" est le fruit d'une chartre réalisée entre les différentes organisations professionnelles. Son succès devrait inciter ces organisations à multiplier les initiatives de ce type dans d'autres produits. En attendant, les conséquences de cette réforme vont très loin puisque les professionnels estiment que son influence va également s'étendre au recrutement des jeunes.

Redacteur