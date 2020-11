Une action originale et fédératrice en faveur de la formation et de l’emploi dans le BTP

Le 11 mai 2005 à Mâcon, aura lieu une rencontre professionnelle ayant pour thème « la formation et l’emploi : un enjeu en Bourgogne et Rhône Alpes en maintenance des matériels ». Initiée par le DLR (Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériel de BTP et Manutention) et le CISMA (Union des Industries d’Equipement pour la Construction, les Infrastructures, la Métallurgie), cette journée sera animée par différents acteurs ayant participé à la mise en place d’une action originale en faveur de la formation et de l’emploi.

Pour pallier le manque de main d’œuvre dans le secteur du bâtiment (80 à 100 000 emplois sont aujourd’hui à pourvoir et 20 000 nouvelles créations de postes sont prévues en 2005), le DLR, mène de nombreuses actions pour attirer de nouveaux publics vers les professions du bâtiment, notamment les jeunes, et développer l’offre de formation. Par exemple, en 1980, création du 1er Bac pro « Maintenance de matériel » et en 1999, création du BTS « Maintenance et Après Vente d'Engins de TP et de Manutention » (MAVETPM). Une autre action d’envergure vient d’aboutir, fruit d’un travail de plusieurs années entre des partenaires qui habituellement ne collaborent que très peu. Signature d’une charte qui crée une synergie entre les entreprises et l’enseignement Le DLR a abouti en janvier 2005 à la signature d’une charte régionale destinée à améliorer la formation ainsi que l’intégration des personnes formées et leur orientation. Après plusieurs années de travail, cette charte fédère tous les acteurs impliqués dans la formation et l’orientation des jeunes. Elle réunit deux régions, Bourgogne et Rhône Alpes, mais également deux rectorats, deux lycées professionnels (Châtillon sur Chalaronne et Mâcon) qui vont mutualiser leurs moyens et leurs équipes, le CISMA (Union des Industries d’Equipement pour la Construction, les Infrastructures, la Métallurgie), le SEIMAT (Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux Public, Mines et Carrières, Bâtiment et Levage), le GRETA et l’AFPA. Les Objectifs de la charte : Répondre aux besoins des professionnels en terme de recrutement de nouveaux salariés, de renouvellement et d’accroissement des compétences de leur personnel

Coordonner et harmoniser les relations et actions entre les différents partenaires de la filière (prestataires et professionnels)

Créer une offre de formation : diplômes du CAP au BTS, CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), titres AFPA, stages de formation continue…,

Faciliter la complémentarité et la cohérence des investissements matériels et pédagogiques Une cellule de mise en relation En complément de ces actions de formation, une cellule assurera le rôle de conseil au service des entreprises, des salariés, des jeunes, des demandeurs d’emploi et les mettra en relation. Cette cellule sera opérationnelle début septembre, de même que le pôle inter-régional de formation (Chatillon / Mâcon) sera en activité pour la rentrée de septembre 2005. Une initiative qui séduit les autres régions Aujourd’hui, la profession envisage d’étendre ce projet à d’autres régions afin de proposer aux entreprises une offre équivalente sur l’ensemble du territoire. Des représentants de la Vienne et de la Région Nord, présents lors de la signature de la charte, se montrent déjà très intéressés par le déploiement à venir de cette initiative. Au moment où la France dépasse les 10% de chômage, le DLR met en œuvre des actions d’information sur les filières métiers du BTP et plus particulièrement celle du matériel, qui sont génératrices d’emploi. La mise en place de formations témoigne également de la professionnalisation d’un secteur qui a longtemps manqué de cadre d’enseignement. DLR - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériel de BTP et Manutention - 28, rue Chapsal - 94340 Joinville - 01.45.11.17.00 – www.dlr.fr

Redacteur