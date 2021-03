Lancé en 2018, le projet de recherche « Quartier E+C- », récemment renommé « Quartier Energie Carbone », vise à réduire les émissions de carbone à l'échelle des quartiers et non plus seulement d'un bâtiment. La méthode de calcul entre désormais dans une phase de finalisation et devrait être enrichie de retours d'expériences d'ici septembre prochain.