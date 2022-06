Veolia Environnement fait d'une pierre de coup en lançant Veolia Habitat Services et en ouvrant sa première agence. C'est la ville de Lille qui a été choisie à cette fin.



Veolia Environnement, "leader mondial des services à l'environnement", vient d'inaugurer à Lille la toute première agence Veolia Habitat Services, sa nouvelle marque dédiée à l'univers de la maison et de l'habitat individuel ou collectif. D'ici la fin de l'année,, explique la nouvelle marque dans un communiqué. A horizon 2011, celle-ci prévoit de se doter d'un réseau de 150 agences réparties sur l'ensemble du territoire, dont 50 dédiées "spécifiquement" à l'habitat individuel.

Avec la création de cette marque, "Veolia Environnement a pour objectif de devenir le leader des services à l'habitat durable : l'entreprise propose désormais aux particuliers une palette de services innovants pour tout ce qui concerne les 'essentiels' de l'habitation (maison ou appartement) dans le domaine de l'eau, du chauffage, du gaz, de l'électricité et des énergies renouvelables."

6000 clients sous contrat à Lille

De l'installation de matériels de grandes marques à l'entretien et à la réparation d'urgence, le client bénéficiera dans ces agences des compétences, du conseil et de la qualité de service de quelques 2200 spécialistes ; des professionnels formés aux dernières technologies au centre de formation Campus de Veolia. Pour améliorer le confort dans toute la maison et réduire les dépenses en énergie, la marque proposera aussi des "diagnostics énergies" et l'installation d'équipements fonctionnant aux énergies renouvelables.

L'agence Veolia Habitat Services de Lille - Wambrechies couvre, sur une superficie de 200 m2, un total de 6000 clients sous contrat pour 15 personnes sur place, dont douze techniciens de maintenance, plombiers et chauffagistes.

Laurent Perrin