En déplacement à Colmar, la ministre déléguée à la Ville Juliette Méadel a récemment défendu une approche participative des projets urbains dans le cadre du programme national « Quartiers de demain ». L'objectif est de replacer les habitants au cœur des décisions pour transformer durablement leur cadre de vie.

En visite dans le quartier populaire de la Plaine Pasteur à Colmar, Juliette Méadel a rappelé sa volonté d’associer davantage les citoyens aux grands projets urbains. « Pour les projets d’urbanisme, il faut que l'on soit davantage dans l’écoute, pour mieux inclure les citoyens. Il faut qu’on progresse, et cette question démocratique me tient à cœur », a déclaré la ministre.

Lancée en 2023 par Emmanuel Macron, l’initiative « Quartiers de demain » concerne dix quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). L’enjeu est double : transformer des espaces souvent marqués par la densité et l’ancienneté des bâtiments, tout en recréant du lien social autour des aménagements.

Des jurys citoyens associés aux architectes et urbanistes

Le programme se distingue par une méthode de travail originale : la concertation est organisée dès l’amont des projets.

Comme le souligne Jean-Baptiste Marie, directeur du programme, « la manière de faire pour ces projets est originale car la concertation citoyenne est faite en amont ».

Concrètement, les habitants sont regroupés en jurys et formulent leurs attentes, auxquelles les architectes, paysagistes et urbanistes doivent s’adapter au fil des rencontres.

À Colmar, le maire Éric Straumann (LR) a également insisté sur l’apport de sociologues pour accompagner la démarche, afin de mieux comprendre les besoins et les représentations des habitants.

Un quartier en mutation, tourné vers la végétalisation

La Plaine Pasteur, qui regroupe environ 11 000 habitants dans des tours construites dans les années 1960, est au cœur de cette expérimentation. Les riverains expriment un besoin de nature et de convivialité. « Nous voulons un espace végétalisé pour nous reposer, avec de la fraîcheur, et créer du lien », a témoigné Marc Perego, membre du jury citoyen.

Les habitants souhaitent également désenclaver le quartier et renforcer son attractivité pour en faire un lieu de promenade.

Trois projets d’architectes ont d’ores et déjà été retenus par les jurys, composés de 24 citoyens. Le projet lauréat pour la transformation de la Plaine Pasteur sera dévoilé le 4 octobre.

Par Jérémy Leduc