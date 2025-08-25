Construction neuve : quand la maison devient intelligente

Autrefois réservée à une élite, la domotique devient un standard dans la construction neuve. Chauffage, éclairage, sécurité : le logement intelligent s’installe au cœur des programmes immobiliers.

« Avant accessibles à seulement une partie de la population, ces technologies se banalisent et sont donc accessibles au plus grand nombre. Les promoteurs ont donc introduit dans leurs propositions de logements neufs la domotique en option, sur des formats souvent positionnés sur de l’IoT », introduit Cyril Malinvaud, chef de produit mobilité électrique & building automation chez Hager France.

Aujourd’hui, cette intégration évolue vers des solutions plus pérennes et structurées. Selon l’Insee, près de 30 % des Français utilisaient déjà un objet domotique en 2022.

Et la tendance s’accélère : une enquête menée en 2025 révèle que 65 % souhaitent vivre dans une maison entièrement connectée.

Le chauffage et l’éclairage en tête des usages

Dans les logements neufs, certaines fonctionnalités dominent clairement par leur impact. Les habitants demandent particulièrement le pilotage du chauffage et de l’éclairage.

Selon Cyril Malinvaud, « dans le neuf, il y a principalement deux fonctions qui sont demandées, car ce sont les plus visibles. Il s’agit de l’éclairage, et du pilotage du chauffage ».

Il s’agit là de réponses directes aux besoins de bien-être quotidien et de maîtrise des consommations. La régulation de la température via des thermostats connectés ou des planchers chauffants pilotables permet de réduire les factures énergétique de 10 à 15 % selon l’Ademe.

De même, la gestion intelligente de l’éclairage – allumer, éteindre ou varier l’intensité – augmente le confort tout en évitant le gaspillage.

D’autres fonctions comme la gestion des ouvrants ou la sécurité connectée trouvent aussi leur place. Ces usages répondent aux deux grands objectifs de la domotique : confort et économies d’énergie.

Une intégration pensée pour la construction neuve

La réussite d’un système domotique dans le neuf tient beaucoup à sa simplicité d’installation. Les chantiers neufs offrent la possibilité de prévoir un câblage adapté dès la conception du logement.

« Grâce au protocole KNX, qui a le grand avantage d’être ouvert multi-fabricants, on apporte une grande longévité dans l’installation. De plus, il est intégré au bâti et permet de valoriser le bien immobilier », souligne Cyril Malinvaud.

Les installateurs peuvent câbler le bus KNX en étoile ou en série, ce qui simplifie le travail sur chantier et réduit les coûts de pose. En résumé, la construction neuve se prête à un câblage structuré et pérenne : chaque logement dispose ainsi d’une base solide pour embarquer la domotique.

Des solutions évolutives pour demain

Au-delà des besoins immédiats, les solutions domotiques destinées au neuf sont pensées pour évoluer. Hager propose une offre modulaire « par brique », où chaque équipement peut être ajouté progressivement. Le serveur Domovea fait office de cœur central : il gère la programmation, la visualisation et les automatismes de l’installation.

Ainsi, l’ajout d’un nouvel élément – borne de recharge pour véhicule électrique, gestionnaire photovoltaïque, ou caméra de surveillance – ne nécessite pas de refonte complète : tout converge vers une interface unique.

De plus, l’application mobile Domovea enrichit l’expérience utilisateur : scénarios automatisés, contrôle vocal, supervision à distance avec alertes en cas de problème. Le client reste ainsi maître de l’évolution de son installation domotique tout au long de la vie du logement.

Enfin, Hager accompagne les professionnels avec des formations régulières afin de garantir la qualité et la pérennité de ces solutions intégrées au neuf. Cette montée en compétences répond à un marché en croissance : la domotique devrait atteindre2,6 milliards d’euros en France d’ici 2026, contre 2,3 milliards en 2024.

La domotique au service de tous les profils

Au quotidien, la domotique transforme la vie des habitants car ses avantages sont multiples, en commençant par le confort personnalisé, la télésurveillance, mais également la régulation automatique du chauffage/climatisation, ou encore les commandes vocales ou à distance, pratiques pour les personnes âgées, par exemple.

Parmi les utilisateurs, on trouve notamment les propriétaires de résidences secondaires ou les personnes souvent en déplacement : ils peuvent garder un œil permanent sur leurs installations et ajuster le chauffage avant leur retour.

Les familles y voient aussi un atout, avec des scénarios comme « retour à la maison » qui déclenchent lumières, chauffage ou électroménager.

La domotique facilite également la vie des séniors et des personnes en situation de handicap. « En automatisant la plupart des fonctions dans la journée, la domotique leur donne un rythme de vie, et les aide à vivre plus facilement. Et quand une commande de dérogation est nécessaire, les possibilités de commande à la voix ou par télécommande permettent de limiter les déplacements », conclut Cyril Malinvaud.

Par Marie Gérald