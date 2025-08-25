ConnexionS'abonner
L’Autorité de la concurrence valide le rachat de Tryba

Menuiserie
Publié le 25 août 2025
Durant le mois d’août, l’Autorité de la concurrence a donné son feu vert pour le rachat du français Tryba par le danois Dovista (filiale de VKR, également propriétaire de Velux).
©Adobe Stock
Début juillet, le groupe danois Dovista - propriétaire de la marque Velux et filiale de VKR – annonçait être entré en négociations exclusives pour l’acquisition du français Tryba.

Mi-août, l’Autorité de la Concurrence a autorisé sans conditions ce rachat.

« L’Autorité a pu écarter tout risque d’atteinte à la concurrence », a précisé l’organisme dans un communiqué.

 

Une acquisition en bonne voie

 

Cette cession a été décidée par l’entrepreneur allemand Johannes Tryba, fondateur de l’entreprise en 1980. À ses débuts, l’atelier basé en Alsace ne comptait que 15 personnes.

Aujourd’hui, Tryba figure parmi « les leaders européens de la menuiserie », produisant principalement des fenêtres et portes en PVC et en aluminium.

Le groupe emploie 590 salariés en France et comprend un réseau de plus de 300 points de vente répartis dans l’Hexagone.

Le groupe Dovista, lui, emploie 6 500 salariés et produits également des portes et fenêtres.

 

Par Claire Lemonnier

