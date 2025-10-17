123elec
42150 LA RICAMARIE
France
123elec est un distributeur de matériel électrique.
En plus d’offrir des produits de qualité à des prix concurrentiels, notre stratégie est orientée sur l’écoute et la réponse aux besoins spécifiques de chaque client.
Nous avons donc intégré les services permettant de proposer et de créer rapidement des offres sur mesure. Il nous est ainsi possible de construire une offre produits/prix/marketing adaptée correspondant à vos objectifs.
Notre service commercial est à votre disposition pour l’étude de votre futur projet.
Le savoir-faire de 123elec :
- Tableau et protection : Schneider, Legrand et Hager
- Boîtes et appareillage - Capri
- Boîtes étanches – Schneider
- Fullcom
- Commandes modulaires - Elesys
- Bornes de connexion - Capri
- Coffret de chantier
- Gaines et câbles
- Parafoudre – Dehn
- Outillage - Klauke Greenlee
- Mise à la terre
- Isolation - Klauke Greenlee
- Disjoncteur d’abonné – Actaris
- Bornes et isolants - Wago
- Commandes modulaires et thermostats – Perry
- Coffret de communication – Elesys
- Radiateurs électriques – Enertie