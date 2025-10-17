Pour obtenir une information de la part de la marque « 123elec », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

123elec est un distributeur de matériel électrique.

En plus d’offrir des produits de qualité à des prix concurrentiels, notre stratégie est orientée sur l’écoute et la réponse aux besoins spécifiques de chaque client.

Nous avons donc intégré les services permettant de proposer et de créer rapidement des offres sur mesure. Il nous est ainsi possible de construire une offre produits/prix/marketing adaptée correspondant à vos objectifs.

Notre service commercial est à votre disposition pour l’étude de votre futur projet.

Le savoir-faire de 123elec :