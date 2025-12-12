Décès de l’architecte Denis Valode, auteur de projets emblématiques
Publié le 12 décembre 2025, mis à jour le 12 décembre 2025 à 16h44, par Nils Buchsbaum
L’architecte Denis Valode, figure majeure de l’architecture française et auteur de projets emblématiques tels que l’extension en mer de Monaco ou la tour Saint-Gobain à La Défense, est décédé mardi à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé son agence jeudi 11 décembre.
Denis Valode était « un architecte de grand talent et un dessinateur hors pair », a souligné l'agence Valode & Pistre dans un communiqué.
Il l’avait cofondée, avec Jean Pistre en 1980 et en avait fait l’une des plus grandes agences françaises d’architecture et d’urbanisme. Implantée à Paris et Pékin, la structure a été régulièrement distinguée, notamment par l’Équerre d’Argent.
Des réalisations majeures
Parmi les réalisations majeures de Valode & Pistre figurent le Grand Stade Pierre-Mauroy à Lille, les tours T1 et Saint-Gobain à La Défense, l’extension en mer de Monaco, le parc des expositions de Shenzhen, plusieurs gares du Grand Paris Express, le Musée d’art contemporain de Bordeaux ainsi que le centre commercial Beaugrenelle à Paris.
Denis Valode et Jean Pistre s’étaient opposés publiquement aux projets visant à moderniser Notre-Dame après l’incendie de 2019, estimant que la cathédrale « doit être reconstruite exactement à l’identique ».
En 2022, l’agence Valode & Pistre avait par ailleurs fermé son bureau de Moscou et suspendu trois projets urbains encore à l’étude en Russie, en raison de l'invasion en Ukraine.
Par Nils Buchsbaum (avec AFP)
