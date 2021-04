Créée en 1987, voilà plus de 30 ans, la société française 3R (RECHERCHES ET REALISATIONS REMY) est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d’essais sur matériaux made in France.

Leader incontesté depuis plus de 20 ans sur le marché du Génie Civil (avec 80% de parts de marché en France), l’entreprise montalbanaise s’est peu à peu implantée dans le domaine des machines d’essais universelles, avec une part de marché croissante et enviée, collectionnant les références les plus prestigieuses, aussi bien dans le domaine de la mécanique, que de l’aéronautique, ou encore du nucléaire.

Ses atouts pour s’implanter sont restés les mêmes depuis sa création, et reposent sur 3 axes :

Qualité

Une volonté définitive de ne produire que des machines de grande qualité, sans compromis sur le choix des matériaux ou des fournisseurs. Ce choix assumé nous permet d’offrir à nos clients une durée de vie exceptionnelle de leur machine 3R, pour un retour sur investissement garanti.

Innovation

Un bureau d’études dédié (Ingénierie et Innovation Industrielle), composé d’ingénieurs et techniciens de talent, capables d’innover et de personnaliser n’importe quelle solution technique, dans le but de répondre avec précision au cahier des charges de nos clients. En parallèle de notre gamme de machines standards, nous réalisons à longueur d’année des machines spéciales, aux dimensions souvent hors norme (voir notre gamme Syntium).

Mobilité

Une équipe de 20 techniciens dynamiques et très mobiles pour la mise en route et l’entretien de nos machines, apte à répondre en 24/48 h au moindre souci de nos clients.

C’est dans notre usine de 6.800m2 en France que nous fabriquons l’intégralité de nos machines Made in France (assemblage mécanique, électrique et hydraulique), ainsi que nos systèmes de pilotage (cartes électroniques, système informatique et logiciels).

Nos moyens de production (3.500m2 d’atelier, équipés de 5 ponts roulants dont un de 12,6 tonnes, cabine de peinture, atelier d’électronique etc.) nous permettent de réaliser en interne toutes nos machines, y compris celles de très grandes dimensions.

Depuis le 6 juin 2012, 3R est titulaire du label ORIGINE FRANCE GARANTIE. Label obtenu des mains du CERIB.

Le savoir-faire de 3R :