A CIMENTEIRA DO LOURO - Batiweb

Nous sommes une marque portugaise avec un ADN fort et dynamique dans le domaine des dallages et parements pierre en béton.

Nous avons un lien fort avec les connaissances techniques, la conception innovante, la qualité, les performances et la résistance de nos matériaux et solutions.

Nous sommes sur le marché depuis plus de 46 ans avec des projets d'architecture et de design d'intérieur de référence dans le monde entier.

Au Portugal, nous sommes responsables des infrastructures routières le s plus importantes et des dallages et parements pierre de certaines des plus grandes oeuvres publiques, commerciales, éducatives et sportives.

Nous avons évolué avec un engagement en vers l'innovation, le design, la qualité, l'environnement et la sécurité de nos solutions, produits et matières premières.

De la genèse et la collecte de la matière première à la transformation finale du produit, nous suivons toutes les étapes jusqu'à atteindre les pièces que nous vendons.

Grâce aux excellentes propriétés techniques et visuelles, les parements pierre extérieurs et intérieurs d'ACL sont désormais utilisés dans tous les types de projets architecturaux internationaux.

ACL réaffirme l'adoption des principes du Développement Durable comme partie intégrante de sa stratégie d'entreprise, en assumant des engagements de performance clairs, dans les domaines de la Qualité et de l'Environnement.

