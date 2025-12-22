MaPrimeRénov' : faute de budget, le dispositif sera à l'arrêt en janvier 2026
Publié le 22 décembre 2025, mis à jour le 22 décembre 2025 à 11h59, par Raphaël Barrou
La menace de Vincent Jeanbrun va être mise à exécution. À compter du 1er janvier, MaPrimeRénov' va être mise à l'arrêt. Le ministre du Logement l’a confirmé : en l’absence de budget voté avant le 31 décembre 2025, le principal dispositif d’aide à la rénovation énergétique sera suspendu.
« On espérait pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roues en janvier, en ayant bien dimensionné tout le dispositif, mais effectivement avec une loi spéciale, ça ne sera pas possible, donc on ne pourra pas rouvrir le guichet », a-t-il argumenté sur le plateau de « Dimanche en politique », sur France 3.
MaPrimeRénov' a déjà été suspendue deux fois cette année
Devant l'échec de l'adoption du budget, une loi spéciale doit être adoptée. « La loi spéciale, ce n'est pas un budget, c'est une espèce de rustine qui permet de pas tout bloquer, mais qui en revanche, bloque toute dépense non contractuelle », a expliqué le ministre. Questionné sur l'échéance à laquelle une réouverture du dispositif pourrait être envisagée, il a réaffirmé que ce ne serait pas le cas « tant qu'il n'y a pas de budget ».
Après une suspension pendant plusieurs semaines début 2025, puis partiellement durant l'été, MaPrimeRénov' va donc connaître un nouveau coup d'arrêt.
Sans dispositif d'aide, la CAPEB alerte sur « des faillites à la pelle »
« Sans budget, on ne pourra pas décaisser l'argent », a-t-il ajouté. « On ne va pas ouvrir un guichet en disant "déposez vos dossiers et puis on vous dira dans deux mois, dans trois mois si on est capable de les financer ou pas". Cela n'aurait pas de sens. »
D'ailleurs, selon lui, un 49-3 n'aurait également « aucun sens » pour le moment. Il appelle le Parlement à continuer de « travailler et dégager des compromis ».
Selon Vincent Jeanbrun, l'argent va donc manquer sur MaPrimeRénov', mais aussi sur le nouveau dispositif du bailleur privé, « le nouveau Pinel ». Un statut particulièrement attendu par les artisans, selon le ministre du Logement. « J'ai rencontré le président de la CAPEB, qui nous dit : "Nous, si nous n'avons pas ces outils pour relancer la construction et la rénovation, c'est des faillites à la pelle." »
Raphaël Barrou
